Brasilien - Paraguay: TV, LIVE-STREAM, TICKER und Co. - alles zur Übertragung der Copa America 2019

Heute Nacht steigt das erste Viertelfinale der Copa America! Kann sich Brasilien durchsetzen? Goal erklärt, wo das Spiel live zu sehen ist.

Gastgeber konnte sich ohne Gegentor in der Vorrunde durchsetzen und trifft im Viertelfinale der Copa America nun auf Paraguay. Anstoß ist in der Nacht von Donnerstag auf Freitag um 2.30 Uhr in der Arena do Gremio von Porto Alegre.

Mit überzeugenden sieben Punkten und einem Torverhältnis von 8:0 unterstrich Brasilien in der Vorrunde seine Favoritenrolle. Der Gegner aus Paraguay hingegen qualifizierte sich als einer der beiden besten Gruppendritten und steht nun trotz lediglich zwei Punkten und 3:4 Toren im Viertelfinale.

Wecker stellen! Denn heute Nacht um 2.30 Uhr wird der erste Halbfinalist der Copa America ausgespielt. Goal erklärt Euch in diesem Artikel, wo das Spiel live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird.

Brasilien vs. Paraguay: Die Daten zum Viertelfinale der Copa America

Duell Brasilien vs. Paraguay Datum Fr., 28. Juni 2019 | 2.30 Uhr Ort Arena do Gremio, Porto Alegre (Brasilien) Zuschauer 60.540 Plätze

Brasilien vs. Paraguay: Läuft die Partie heute Nacht live im TV?

Nachdem Brasilien zwischen vier und sieben Stunden hinter der deutschen Zeitzone liegt, laufen die Spiele der Copa America nur spätabends oder nachts. Trotzdem würden eingefleischte Fans des südamerikanischen Fußballs die Partien gerne live im TV sehen. Goal erklärt Euch, ob das möglich ist.

Läuft Brasilien gegen Paraguay heute Nacht im Free-TV?

Wer auf eine Übertragung durch einen frei empfangbaren Sender gehofft hat, wird enttäuscht. Im deutschsprachigen Raum hat sich kein TV-Sender die Rechte am Turnier gesichert.

Brasilien gegen Paraguay läuft heute Nacht also nicht im Free-TV.

Zeigt das Pay-TV das Spiel zwischen Brasilien und Paraguay?

Wenn ein Spiel im Free-TV nicht läuft, ist der Pay-TV-Sender Sky oftmals die nächste Anlaufstelle. Doch auch hier läuft in diesem Jahr keine Copa America, Sky hat das Turnier nicht im Programm.

Wie Ihr das Spiel dennoch ganz einfach und völlig legal auf Euren TV-Geräten abspielen könnt, erklären wir Euch im nächsten Abschnitt.

Brasilien vs. Paraguay: Die Viertelfinale der Copa America heute Nacht im LIVE-STREAM verfolgen - wie funktioniert das?

Seit einigen Jahren hat sich der Streaming-Anbieter DAZN als "Netflix des Sports" einen Namen gemacht. Sämtliche Sportarten werden dort im LIVE-STREAM gezeigt und auch die Copa America wird in diesem Jahr vollständig und exklusiv von DAZN übertragen.

Der Stream zu Brasilien gegen Paraguay startet heute Nacht kurz vor Anpfiff um 2.30 Uhr. Kommentator ist Hans von Brockhausen.

Um auf das Programm von DAZN zugreifen zu können, wird ein Abonnement benötigt. Das gibt es einen Monat lang kostenlos zum Testen, anschließend wird eine Gebühr in Höhe von 9,99 Euro monatlich fällig. Das Abo kann kostenlos monatlich gekündigt werden, eine Mindestlaufzeit gibt es nicht.

Ist der Account erstellt, könnt Ihr Euch über die DAZN-App (gibt es gratis im App-Store und Google Play Store) auf Eurem Smartphone oder Tablet einloggen. Auch am PC, Laptop oder MacBook ist der Login möglich. Wer das Spiel lieber auf dem Fernseher laufen lässt, kann sich auf dem Smart-TV einloggen oder sein TV-Gerät mit der Playstation oder dem Amazon Fire TV Stick verbinden.

Einmal eingeloggt, steht das komplette DAZN-Programm zur Verfügung, das neben der Copa America unter anderem auch den Africa Cup und die FIFA Frauen-WM zu bieten hat. Einen vollständigen Überblick über das Programm gibt es hier.

Brasilien vs. Paraguay: DAZN zeigt auch die Highlights und das Re-Live

Die Anstoßzeit um 2.30 Uhr macht es einigen Fans schwer, das Spiel live zu verfolgen. Wer sich am nächsten Morgen jedoch die schönsten Szenen des Spiels zum Frühstück reinziehen mag, kann sich auf DAZN verlassen.

Die Plattform lädt einen Highlight-Clip hoch, mit dem alle Tore und die wichtigsten Aktionen von Roberto Firmino, Philippe Coutinho und Co. jederzeit abgerufen werden können. Wem die Highlights nicht genug sind, der kann sich auf DAZN sogar das komplette Re-Live ansehen.

Brasilien vs. Paraguay: Verfolgt das Spiel heute Nacht im TICKER

Wer keinen LIVE-STREAM zur Hand hat, kann das Spiel bei Goal mithilfe des Ergebnis-TICKERS verfolgen. Hier laufen in Top-Geschwindigkeit alle Tore, Vorlagen, Wechsel und Karten ein. Ihr verpasst damit also keine entscheidende Aktion.

Um direkt zum Ticker zu gelangen, könnt Ihr diesem Link folgen. Er ist für Euch natürlich kostenlos.

No último encontro entre Brasil e Paraguai, Philippe Coutinho marcou esse belo gol em uma vitória por 3 a 0. Esse é pra trazer boas energias para o confronto de quinta-feira, 21h30!



🇧🇷 ❌ 🇵🇾 - 27/06 - 21h30#JogaBola #SeleçãoBrasileira #CopaAmérica pic.twitter.com/LBA8WxTJlk — CBF Futebol (@CBF_Futebol) 25. Juni 2019

Copa America: Die Historie

Seit zwölf Jahren stand Brasilien nicht mehr in einem Halbfinale, zuletzt gelang es der Selecao 2007, als sie auch den Titel gewann. Kann das Team endlich wieder an alte Erfolge anknüpfen?

In der Übersicht findet Ihr die letzten zehn Gewinner der Copa America.