Brasilien-Star Neymar verpasst wegen einer Knöchelverletzung die Copa America

Das Verletzungspech bleibt dem PSG-Star treu: Neymar zieht sich gegen Katar eine Blessur zu, die ihn die Copa-Teilnahme kostet.

Superstar Neymar hat sich beim 2:0 (2:0)-Erfolg Brasiliens gegen im Vorfeld der Copa America (14. Juni bis 7. Juli) schwer verletzt und muss seine Teilnahme an dem Turnier absagen. Dies teilte der brasilianische Verband CBF wenige Stunden nach dem Spiel offiziell mit.

Der 27-Jährige, der vor der Partie in Brasilia wegen eines Vergewaltigungs-Vorwurfs von "einem der schwierigsten Spiele meiner Karriere" gesprochen hatte , verdrehte sich bei einer unglücklichen Aktion in der Anfangsphase den zuletzt schon zweimal lädierten rechten Fuß.

Neymar verletzt sich erneut am rechten Fuß

Bereits nach 20 Minuten musste der Stürmer von Frankreichs Meister ausgewechselt werden, nahm zunächst mit dickem Eisverband auf der Bank Platz. Neymar ließ den Kopf immer wieder in den Händen versinken und wurde schließlich von zwei Betreuern gestützt in die Kabine geführt. Noch vor Spielschluss machte er sich auf Krücken auf den Weg zu einer genaueren Untersuchung.

Diese ergab einen Bänderriss im Knöchel, damit ist der Traum vom Gewinn der Copa America für den ehemaligen Kapitän der Selecao ausgeträumt.

Im Februar des vergangenen Jahres hatte Neymar im gleichen Fuß eine schwere Bänderdehnung sowie einen Haarriss im äußeren Mittelfuß-Knochen erlitten. Erst kurz vor Beginn der WM in wurde der Stürmer wieder fit. Beim Liga-Duell mit PSG Ende Januar gegen wurde der Fuß erneut in Mitleidenschaft gezogen, auch hier folgte eine mehrwöchige Zwangspause.

besiegt Katar auch ohne Neymar

Die Standortbestimmung gegen den nächsten WM-Gastgeber Katar, der wie auch als Gastland an der Südamerikameisterschaft in Brasilien teilnimmt, war vor den 34.204 Zuschauern im nach der WM 2014 nur noch selten genutzten Estadio Mana Garrincha der brasilianischen Hauptstadt eine einseitige Angelegenheit. Dennoch kam die Selecao nur vor der Pause dank der -Legionäre Richarlison (17.) vom und Gabriel Jesus (25.) von zu Treffern.

Am Sonntag steht in Porto Alegre die finale Generalprobe gegen Honduras an. Brasilien trifft bei dem Heim-Turnier in der Vorrunde auf Bolivien, Venezuela und Peru.