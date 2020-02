Brasilien-Legende Cafu: Trent Alexander-Arnold kann den Ballon d'Or gewinnen

Cafu galt einst als einer der besten Rechtsverteidiger der Welt. Nun traut er Liverpools Trent Alexander-Arnold zu, den Ballon-d'Or zu gewinnen.

Der frühere brasilianische Weltmeister Cafu hat Liverpool-Youngster Trent Alexander-Arnold in höchsten Tönen gelobt und im Zuge dessen einen Paradigmenwechsel bei der Vergabe des Ballon-d'Or gefordert.

"Ich glaube Alexander-Arnold ist einer der besten Spieler der Welt, kein Zweifel. Er ist großartig. Ich würde sagen, dass er die selben Eigenschaften hat wie ich damals. Er besitzt ein wenig brasilianischen Instinkt in seinem Spiel. Er hat das, was man braucht, um den Ballon-d'Or zu gewinnen", sagte der mittlerweile 49-jährige Brasilianer im Gespräch mit dem Mirror.

Ballon-d'Or-Vergabe: Cafu fordert Paradigmenwechsel

Dabei sieht Cafu, seinerzeit unter anderem bei der und dem aktiv, ein großes Problem: "Wir müssen weg von diesem Paradigma, dass nur Offensivspieler den Ballon-d'Or erhalten können. Die Menschen müssen endlich erkennen, dass Verteidiger genauso wichtig sind wie Angreifer."

Der 142-fache Nationalspieler der Selecao hat auch deswegen Tipps auf Lager, die der 21-jährige Alexander-Arnold in seinen Augen beherzigen sollte. "Es ist ganz einfach: Er muss einfach so weitermachen wie in den letzten Jahren, auch wenn einmal Fehler passieren", so Cafu weiter.

: Alexander-Arnold gewann 2018/19 die

Für den Moment solle Alexander-Arnold also versuchen, seine Rolle als Rechtsverteidiger des FC Liverpool und bei der englischen Nationalmannschaft so gut wie möglich zu erfüllen, so der Brasilianer abschließend.

Alexander-Arnold kickt bereits seiner Jugend bei den Reds. Unter dem deutschen Trainer Jürgen Klopp gewann TAA vergangene Saison die UEFA Champions League, in diesem Jahr ist man auf dem besten Weg, die englische Meisterschaft einzutüten. Der 21-Jährige legte seit Beginn der Saison 2018/19 satte 28 Treffer seiner Mitspieler direkt auf.