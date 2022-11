Brasilianische Nationalhymne: Text, Entstehung, Melodie

Die Hino Nacional Brasileiro ist offiziell seit 1922 die Nationalhymne Brasiliens. GOAL liefert Euch Infos zum Text, dem Komponisten und vielem mehr.

Daran können sich auch heute noch viele Fußball-Fans in Deutschland erinnern. Bei der WM 2014 in Brasilien schmetterte die Seleção vor jedem Spiel unterstützt von zehntausenden Besuchern in den Stadien ihre Nationalhymne. Dieser Anblick rührte damals Staatschefin Dilma Rousseff einige Male zu Tränen. Angestachelt durch die Atmosphäre während der Hymne raste Brasilien bei der Heim-WM von Sieg zu Sieg und wurde erst im Halbfinale vom späteren Weltmeister Deutschland gestoppt.

Auch bei der am 20. November beginnenden WM 2022 werden die brasilianischen Spieler auf dem Feld vor jeder Partie wieder mit voller Stolz ihre Hymne singen - auf die Unterstützung zahlreicher Fans müssen sie diesmal wohl verzichten.

Wie die Hymne heißt, wer sie komponiert hat und wie die deutsche Übersetzung des Textes lautet, erfahrt Ihr in diesem Text.

In diesem Artikel erfahrt Ihr alles Wissenswerte rund um die brasilianische Nationalhymne: Den kompletten Liedtext im Original und in deutscher Übersetzung, die Entstehung und den Komponisten der Melodie.

Brasilien, Nationalhymne: Entstehung, Komponist, Melodie der " Hino Nacional Brasileiro "

Wann genau die Musik der brasilianischen Nationalhymne komponiert wurde, darüber gibt es viele Erzählungen. Manche behaupten, dass dies Ende 1922 geschah, andere Anfang 1923 und wieder andere besagen, dass sie 1831 komponiert wurde. Fest steht, wer der Komponist ist: Francisco Manuel da Silva.

Getty Images

Während des Brasilianischen Kaiserreichs (1822–1889) war das Lied zwar sehr populär, aber nicht die offizielle Nationalhymne. Der heute noch immer aktuelle Text stammt aus der Feder von Joaquim Osório Duque Estrada. 1909 gewann der Text eine nationale Abstimmung. Seit 1922 ist das Lied die offizielle Nationalhymne Brasiliens.

Brasilianische Nationalhymne: Text, Strophen und Übersetzung

Die Hino Nacional Brasileiro besteht aus zwei Strophen. Bei Sportveranstaltungen wird die zweite Strophe meist nicht gesungen - auch da sie sonst zu lange wäre. Bei der WM 2014 setzte sich die Seleção über die Vorgabe der FIFA hinweg und sang nach den festgeschriebenen 90 Sekunden den Text ohne Musik einfach weiter, wie auch die Zuschauer in den Stadien.

"Hino Nacional Brasileiro": Der Liedtext der brasilianischen Hymne im Original

1. Strophe:

Ouviram do Ipiranga as margens plácidas

De um povo heróico o brado retumbante,

E o sol da Liberdade, em raios fúlgidos,

Brilhou no céu da Pátria nesse instante.

Se o penhor dessa igualdade

Conseguimos conquistar com braço forte,

Em teu seio, ó Liberdade,

Desafia o nosso peito a própria morte!

Ó Pátria amada,

Idolatrada,

Salve! Salve!



Brasil, um sonho intenso, um raio vívido,



De amor e de esperança à terra desce,



Se em teu formoso céu, risonho e límpido,



A imagem do Cruzeiro resplandece.



Gigante pela própria natureza,



És belo, és forte, impávido colosso,



E o teu futuro espelha essa grandeza.



Terra adorada



Entre outras mil



És tu, Brasil,



Ó Pátria amada!



Dos filhos deste solo



És mãe gentil,



Pátria amada,



Brasil!

2. Strophe:

Deitado eternamente em berço esplêndido,

Ao som do mar e à luz do céu profundo,

Fulguras, ó Brasil, florão da América,

Iluminado ao sol do Novo Mundo!

Do que a terra mais garrida

Teus risonhos, lindos campos têm mais flores,

"Nossos bosques têm mais vida",

"Nossa vida" no teu seio "mais amores".

Ó Pátria amada,

Idolatrada,

Salve! Salve!

Brasil, de amor eterno seja símbolo

O lábaro que ostentas estrelado,

E diga o verde-louro dessa flâmula

- Paz no futuro e glória no passado.

Mas se ergues da justiça a clava forte,

Verás que um filho teu não foge à luta,

Nem teme, quem te adora, a própria morte.

Terra adorada

Entre outras mil

És tu, Brasil,

Ó Pátria amada!

Dos filhos deste solo

És mãe gentil,

Pátria amada,

Brasil!

"Hino Nacional Brasileiro": Der Liedtext der brasilianischen Hymne in deutscher Übersetzung

1. Strophe:

Die ruhigen Ufer des Riacho do Ipiranga hörten

den Aufschrei eines heroischen Volkes widerhallen,

mit blitzendem Strahl erschien die Sonne der Freiheit

in diesem Moment am Himmel unserer Heimat.

Wenn wir es schaffen diese Gleichheit

zu erkämpfen,

in Deinem Namen, Freiheit,

trotzt unsere Brust sogar dem eignen Tod!

Sei gegrüßt, geliebte Heimat,

hochverehrte,

sei gegrüßt!

Brasilien, wenn an Deinem schönen Himmel, lächelnd und klar,

das Bild des Kreuz des Südens alles überstrahlt,

fährt ein intensiver Traum, ein leuchtender Blitz

der Liebe und der Hoffnung zur Erde nieder.

Von Natur aus ein Gigant,

bist Du schön und stark, unerschrockener Koloss,

und in Deiner Zukunft spiegelt sich diese Größe.

Verehrte Erde,

unter vielen Tausend

bist Du, Brasilien,

die geliebte Heimat!

Den Kindern dieses Bodens

bist Du fürsorgliche Mutter,

geliebte Heimat,

Brasilien!

2. Strophe:

Auf ewig gebettet in den Glanz Deiner Wiege,

dem Rauschen des Meeres und dem Licht des weiten Himmels,

erscheinst Du, Brasilien, als die große Blüte Amerikas,

wie das Leuchten der Sonne in der Neuen Welt!

Du bist die herrlichste hier auf Erden,

Deine lächelnden Felder haben viel mehr Blumen,

Unsere Wälder besitzen mehr Leben,

und unser Leben, an Deiner Brust, kennt mehr Liebe.

Oh, geliebte Heimat,

hochverehrte,

sei gegrüßt!

Brasilien, unserer ewigen Liebe sei Symbol

die Flagge, stolz gehisst und voller Sterne,

in Lorbeergrün kündet sie,

von einer Zukunft in Frieden und vergangenem Glanz.

Aber, wenn wir im Namen der Gerechtigkeit dem Kampf uns stellen,

wirst Du sehen, dass keiner Deiner Söhne flieht,

und, dass niemand, der Dich liebt, den eigenen Tod fürchtet.

Verehrte Erde,

unter vielen Tausend

bist Du, Brasilien,

die geliebte Heimat!

Den Kindern dieses Bodens

bist Du eine fürsorgliche Mutter,

geliebte Heimat,

Brasilien!