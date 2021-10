Boxen heute live im TV und LIVE-STREAM sehen: Tyson Fury vs. Deontay Wilder - die Übertragung

Zum dritten Mal kämpfen Tyson Fury und Deontay Wilder im Ring. Goal erklärt, wie der Fight heute Nacht im TV und LIVE-STREAM übertragen wird.

Schwergewichtsboxen, Klappe die Zweite: Nur wenige Wochen nach dem Sensationskampf zwischen Anthony Joshua und Oleksandr Usyk findet das nächste wichtige Duell statt: In der Nacht vom Samstag, 9. Oktober, auf den Sonntag, 10. Oktober, wird sich Tyson Fury an der Titelverteidigung seines WBC-Titels gegen Deontay Wilder versuchen.

Wo wenn nicht Las Vegas? In der Entertainmenthauptstadt der Welt finden immer wieder Sportevents mit prominenten Namen statt - das wird in der Nacht von Samstag auf Sonntag nicht anders sein! Die T-Mobile Arena in Paradise in der Nähe von Las Vegas (Nevada) war unter anderem schon Ausrichtungsort für McGregor vs. Mayweather oder die Show der Harlem Globetrotters - heute soll ein weiteres legendäres Kapitel geschrieben werden.

Los gehen wird es zwischen 5 und 6 Uhr deutscher Zeit - Anhänger:innen in Deutschland und Europa werden also sehr früh aufstehen oder lange wach bleiben müssen. So oder so wird es sich aber lohnen: Der heutige Kampf zwischen Fury und Wilder ist bereits der dritte Fight zwischen den beiden.

Beleidigungen, Beschimpfungen und das Flexen mit dem WM-Gürtel: Die Pressekonferenz vor dem Kampf wurde zu einer Fury-Rage-Show, der Brite aus Manchester wurde bei den Schimpftiraden so kreativ und aggressiv, dass der Staredown im Anschluss abgesagt wurde.

WBC-Weltmeister Tyson Fury kämpft heute gegen Deontay Wilder. Goal erklärt in diesem Artikel, wie der Fight aus Las Vegas LIVE im TV und LIVE-STREAM gezeigt / übertragen wird.

Boxen live im TV sehen: So wird Tyson Fury vs. Deontay Wilder heute übertragen

Joshua vs. Usyk war schon ein Sensationskampf - Boxfans auf der ganzen Welt haben nun Blut geleckt und bekommen direkt einen weiteren Sahnehappen serviert: Fury gegen Wilder wird nicht ohne Grund zum dritten Mal ausgetragen - Anhänger:innen auf der ganzen Welt sind hyped!

Eine Ernüchterung müssen wir allerdings an dieser Stelle liefern: Der Kampf wird heute nicht im Fernsehen übertragen! Sowohl im Pay-TV als auch im Free-TV ist der Fight nicht zu sehen.

Die Übertragung von Fury vs. Wilder heute live im TV - der Boxkampf im Fernsehen

Das heißt aber nicht, dass ihr den Kampf heute Nacht nicht LIVE sehen könnt - ganz im Gegenteil! DAZN hält die Übertragungslizenzen und wird - wie es auch der Fall beim AJ-Kampf war - den Fight in Deutschland exklusiv und LIVE übertragen!

DAZN hat mittlerweile zwar Fernsehsender, seit diesem Sommer übertragen DAZN 1 und DAZN 2 zwischen 8.00 Uhr und Mitternacht täglich ausgewählte Inhalte. Der/dem aufmerksamen Leser:in ist an dieser Stelle aber schon aufgefallen: Zeitlich passt das nicht mit dem Fury-Kampf, der in der Nacht beziehungsweise am frühen Morgen stattfindet, daher ist er nicht im TV zu sehen.

WBC LIVE: So überträgt DAZN Fury vs. Wilder heute auf eurem Fernseher

Was heißt das für die Fans, die den Fight sehen wollen? Ihr seid auf die Übertragung im LIVE-STREAM angewiesen. Keine Sorge, das geht auch auf dem Fernseher, so habt ihr auch die Möglichkeit, den Kampf auf dem Flachbildschirm im Wohnzimmer und Schlafzimmer zu sehen.

Der Trick: Die kostenlose DAZN-App für euren Smart-TV herunterladen, also für einen Fernseher mit Internetanschluss. So einen habt ihr nicht? Dann könnt ihr alternativ DAZN auf dem Laptop einrichten und diesen per HDMI-Kabel an den Fernseher verbinden!

Fury vs. Wilder heute Nacht im LIVE-STREAM! So überträgt DAZN Boxen

Kein Fernsehsender zeigt den Boxkampf, dafür kommt DAZN zur Hilfe - das haben wir euch zuvor bereits erklärt. Ein paar Aspekte zum beliebten Streamingdienst müssen wir noch erklären, wir fangen mit den Details zur Übertragung an:

Fury vs. Wilder heute Nacht im LIVE-STREAM sehen: So schließt Ihr ein DAZN-Abo ab

Ihr wollt den Kampf heute Nacht LIVE sehen? Seit diesem Monat bietet DAZN nicht mehr den beliebten Probemonat an - das ist aber kein großes Problem. Die Kosten sind nämlich weiterhin niedrig, gerade mit Blick auf das Preis-Leistungs-Verhältnis und den Preisen bei der Konkurrenz.

Boxen, NFL, NBA, MMA, WWE und über 8.000 weitere LIVE-Events: So viele Sport zeigt nur DAZN

Boxen heute live sehen: Der Vorbericht zu Fury vs. Wilder III

Vor dem dritten Duell zwischen Box-Weltmeister Tyson Fury und Ex-Champion Deontay Wilder sieht der langjährige Klitschko-Manager Bernd Bönte die Rollen klar verteilt. "Wilder hat einfach nicht die boxerische Klasse und die Technik von Fury", sagte Bönte der Augsburger Allgemeinen. In der Nacht auf Sonntag (4.45 Uhr/DAZN) kämpfen beide in Paradise/Nevada um die WBC-Weltmeisterschaft - um eine Chance zu haben, müsse der Amerikaner Wilder eigentlich seinen Stil ändern.

"Denn auf seine harte Rechte – das ist seine einzige wirkliche Waffe - hat sich Tyson Fury längst eingestellt", sagte Bönte. Um diese ins Ziel zu bringen, müsse Wilder die Distanz überbrücken und mehr Variationen bieten als noch im letzten Duell: "Ob er allerdings so variabel agieren, sich mit seinen 35 Jahren noch umstellen kann, ist fraglich."

Der Schlüssel zu einem Erfolg bleibe für Wilder aber seine Schlagkraft, er müsse auf den entscheidenden Treffer gehen: "Wilder ist der größte Puncher seit Mike Tyson. Für ihn muss es heißen: volles Risiko, all-in."

Schon im ersten Fight zwischen Fury und Wilder 2018 war der Brite überlegen gewesen, Wilder rettete dennoch ein Remis. Im Februar 2020 dominierte Fury dann nach Belieben, siegte durch technischen K.o. in der siebten Runde und fügte Wilder die erste Niederlage in 44 Kämpfen zu.

Fury hatte sich 2015 mit einem überraschenden Sieg gegen Wladimir Klitschko erstmals zum Box-Weltmeister gekrönt. Klitschkos Manager damals war Bönte.

Boxen heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Bilanzen von Fury und Wilder

Tyson Fury Deontay Wilder Kämpfe: 44 Kämpfe: 31 Siege: 42 Siege: 30 Niederlagen: 1 Niederlagen: 0 Unentschieden: 1 Unentschieden: 1 K.o.: 41 K.o.: 20

Fury vs. Wilder III heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Übertragung im Überblick

