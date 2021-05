Boxen live: Alvarez vs. Saunders heute im TV und LIVE-STREAM sehen - alles zur Übertragung

In der Nacht von Samstag auf Sonntag steigen Canelo Alvarez und Billy Joe Saunders in den Ring. Das Event beginnt um 2 Uhr.

Dieser Boxkampf ist das größte Sportereignis vor Zuschauern seit Beginn der Corona-Pandemie. Im AT&T Stadium in Arlington, Texas werden 70.000 Zuschauer das Event verfolgen dürfen. Die Arena ist eigentlich die Heimspielstätte der Dallas Cowboys, nun geschieht dort etwas fast schon Historisches. Wer kann den Fight für sich entscheiden? Alvarez oder Saunders?

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wie und wo Boxen live: Alvarez vs. Saunders heute im TV und LIVE-STREAM übertragen wird.

Wir haben gute Neuigkeiten für Euch, denn alle großen Boxkämpfe werdet Ihr live verfolgen können! Der Streamingdienst DAZN aus Ismaning hat sich die Übertragungsrechte gesichert und wird das komplette Event samt Hauptkampf live und über die volle Länge im LIVE-STREAM übertragen. Als Neukunde sind die ersten 30 Tage des Abonnements sogar kostenlos.

