Boxen live im TV und LIVE-STREAM: Lejarraga vs. Flatley

Auch in der Boxwelt kommt es wieder einmal zu einem heißen Schlagabtausch. Am heutigen Freitagabend (03. Dezember 2021) verteidigt Kerman Lejarraga seinen EBU European Titel im Super-Weltergewicht gegen Jack Flatley.

Das Ganze findet in der Bilbao-Arena in Spanien statt, Beginn des Titelkampfes ist um 19:30 Uhr. Der Kampf stellt gleichzeitig auch die erste Titelverteidigung von Kerman Lejarraga dar, der den Titel erst im September gegen Dylan Charrat gewinnen konnte.

Der dominierende Name des Boxsports ist aktuell natürlich Tyson Fury, der seinen Kontrahenten Deontay Wilder im letzten Kampf klar besiegte. Aber auch der Ukrainer Alexander Usyk machte mit seinem Sieg über den britischen Superstar Anthony Joshua auf sich aufmerksam.

Trotzdem warten nicht nur im Schwergewicht interessante Kämpfe auf uns. Wir dürfen also gespannt sein, wer sich heute Abend den EBU-Titel sichern kann.

Boxen heute live im TV und LIVE-STREAM sehen

Für alle, die den Kampf gerne im Free-TV verfolgen möchten, haben wir leider schlechte Nachrichten. Eine Übertragung im frei empfangbaren Fernsehen gibt es für diesen Boxkampf leider nicht. Trotzdem gibt es natürlich eine Möglichkeit, wie Ihr zusehen könnt. Im nächsten Abschnitt verraten wir Euch mehr dazu.

Lejarraga vs. Flatley im LIVE-STREAM auf DAZN sehen

Verantwortlich für die Übertragung ist der Streamingdienst DAZN. Dieser wird auch oft und völlig zurecht das Netflix des Sports genannt. Hier gibt es kaum etwas, was nicht gezeigt wird. Und so läuft bei DAZN eben auch der Kampf zwischen Lejarraga und Flatley. Alles, was Ihr jetzt noch braucht, um zusehen zu können, sind ein gültiges Abo bei DAZN sowie natürlich ein internetfähiges Gerät. Denn bei DAZN werden alle Inhalte im LIVE-STREAM gezeigt.

Ob Ihr den Kampf dann auf dem Smartphone, Tablet oder Laptop verfolgt, ist ganz Euch überlassen. Natürlich gibt es auch die Möglichkeit, einen Smart-TV zu verwenden oder euren Laptop per HDMI-Kabel mit dem Fernseher zu verbinden, falls Ihr den Boxkampf lieber auf einem größeren Bildschirm verfolgen wollt.

Was müsst Ihr jetzt aber eigentlich für ein DAZN-Abo bezahlen? Der Probemonat beim Streamingdienst ist leider Geschichte, die Preise bei DAZN haben sich aber nicht erhöht.

Monatsabo: 14,99€ (monatlich kündbar)

Jahresabo: 149,99€ (jährlich kündbar)

Was gibt es auf DAZN eigentlich noch zu sehen? Neben vielen Boxkämpfen könnt Ihr dort u.a. alle Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga live sehen, genauso wie 121 der insgesamt 136 Champions League-Partien. Dazu kommen noch die Übertragungen der NBA und NFL für alle Fans des amerikanischen Sports. Ihr steht doch eher auf Tennis, Darts oder Motorsport? Kein Problem, auch diese Bereiche werden bei DAZN voll abgedeckt. Den Link, um Euch anzumelden, damit Ihr heute Abend zusehen könnt, findet Ihr hier.

Falls Ihr dann über ein gültiges Abo verfügt, könnt Ihr ganz bequem um 19:30 Uhr einschalten und beim Kampf zwischen Lejarraga und Flatley live dabei sein.

Kerman Lejarraga und Jack Flatley im direkten Vergleich