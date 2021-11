Bosnien-Herzegowina vs. Ukraine heute live: TV, LIVE-STREAM, Aufstellung - alle Infos zur Übertragung

Der 10. und gleichzeitig letzte Spieltag in Gruppe D der europäischen WM-Qualifikation liefert uns heute die Begegnung Bosnien-Herzegowina vs. Ukraine. Der Anpfiff in Bilino Polje ertönt um 20.45 Uhr.

Für das Nationalteam der Ukraine ist es bislang eine ungewöhnliche WM-Qualifikation gewesen - es ging zwar bisher noch keine Partie verloren - gewinnen konnte man allerdings auch nur eine aus sieben Partien. Mit dieser Bilanz hat man allerdings noch gute Chancen auf das begehrte Ticket nach Katar. Für Bosnien scheint der Traum von der WM indes allerdings bereits ausgeträumt zu sein.

Im Hinspiel sahen die Fans keinen Gewinner vom Rasen gehen - 1:1 Unentschieden lautete das Ergebnis. Werden wir heute eine torreiche Partie sehen? Goal versorgt Euch mit den wichtigsten Infos rund um die Übertragung der WM-Qualifikation live im TV und STREAM.

Bosnien-Herzegowina vs. Ukraine heute live: Die zentralen Fakten zur Partie

Bosnien-Herzegowina vs. Ukraine heute live im TV: Sehen wir die WM-Qualifikation heute im Free-TV

Ihr könnt es Euch vielleicht schon denken: Bis auf die Spiele der deutschen Nationalmannschaft werden keine weiteren Begegnungen der WM-Quali im deutschen Free-TV zu sehen sein.

Das bedeutet, wir müssen uns nach anderen Lösungen umsehen, um die spannende Partie nicht zu verpassen und so viel vorweg: Es gibt eine weitere Möglichkeit, heute live dabei zu sein!

WM-Qualifikation heute nicht im Fernsehen: So seht Ihr Bosnien-Herzegowina vs. Ukraine heute trotzdem live

Die Tatsache, dass ein Spiel nicht im Fernsehen zu sehen ist, bedeutet schon lange nicht mehr, dass Ihr es verpassen müsst. Im Zeitalter des Internets ist es üblich geworden, dass Fußball auch im Internet verfolgt werden kann. Und ja - auch Bosnien gegen Ukraine könnt Ihr heute im LIVE-STREAM verfolgen.

Welche Plattform den STREAM heute zur Verfügung stellt und ob dies mit Kosten verbunden ist, verraten wir Euch im nächsten Abschnitt.

WM-Qualifikation live im Internet: DAZN überträgt Bosnien-Herzegowina vs. Ukraine heute live und exklusiv

Den LIVE-STREAM zur WM-Qualifikation stellt auch heute wieder DAZN bereit. Der Münchner Sportsender ermöglicht Euch, das Spiel unabhängig Eures aktuellen Standortes zu verfolgen. Ihr könnt die Partie somit live auf dem mobilen Device Eurer Wahl im Internet sehen und seid somit maximal flexibel.

Dieser Luxus ist nicht kostenlos und bedarf einer Mitgliedschaft bei DAZN.

Als Mitglied installiert Ihr Euch einfach die App auf das Device Eurer Wahl, meldet Euch an und könnt dann direkt loslegen.

Bosnien-Herzegowina vs. Ukraine heute live auf DAZN: Das kostet die Mitgliedschaft beim Streamingservice

Die Begegnung gibt's heute nur bei DAZN und die zugehörige Mitgliedschaft liefert Euch außer LIVE-Sport en masse noch top Konditionen!

Die Monatsmitgliedschaft entspricht 14,99€ pro Monat und ist monatlich kündbar.

Wer im Vergleich zum Monatstarif etwas Geld sparen möchte, könnte außerdem die Jahresmitgliedschaft wählen - hier zahlt Ihr einmalig 149,99€ und spart Euch insgesamt fast zwei Monatsbeiträge.

Das sind die Aufstellungen von Bosnien-Herzegowina vs. Ukraine

An dieser Stelle findet Ihr rund eine Stunde vor Spielbeginn die offiziellen Aufstellungen beider Mannschaften.