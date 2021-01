Bundesliga live: Borussia Mönchengladbach vs. Werder Bremen heute im TV und LIVE-STREAM sehen - die Übertragung

In der Bundesliga spielt Borussia Mönchengladbach gegen Werder Bremen. Goal verrät, wie das Spiel live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird.

Auftakt in die englische Woche der ! Am Dienstagabend stehen sich um 18.30 Uhr und der SV gegenüber - es geht für beide Teams wieder einmal um wichtige Punkte.

Während die Fohlen am vergangenen Wochenende in Stuttgart einen Last-Minute-Treffer zum 2:2-Unentschieden kassierten, war in Bremen die Freude groß: Das Team von Florian Kohfeldt setzte sich gegen den mit 2:0 durch und verschaffte sich in der unteren Tabellenhälfte ein wenig Luft.

Marco Roses Gladbacher hingegen konnten nicht an den 3:2-Sieg gegen Bayern München anknüpfen und stecken derzeit weiter auf Rang acht fest. Heute muss deswegen ein Sieg her, wenn man an den Top-Teams dranbleiben will.

Borussia Mönchengladbach vs. Werder Bremen heute live: Die Bundesliga im TV und LIVE-STREAM sehen - in diesem Artikel erfahrt Ihr alles Wissenswerte rund um die Übertragung des Duells am Dienstagabend.

Borussia Mönchengladbach vs. Werder Bremen heute live: Die Bundesliga auf einen Blick

Wettbewerb 17. Spieltag, 1. Bundesliga Begegnung Borussia Mönchengladbach - Werder Bremen Ort Borussia-Park, Mönchengladbach ( ) Anstoß Dienstag, 19.01.2021, 18.30 Uhr

Borussia Mönchengladbach gegen Werder Bremen heute live im TV sehen: So wird die Bundesliga übertragen

Ihr wollt wissen, wie die Bundesliga in dieser englischen Woche live im TV gezeigt / übertragen wird? Dann seid Ihr hier in diesem Artikel an der richtigen Stelle, denn es folgen alle Informationen zur Übertragung von Borussia Mönchengladbach gegen Werder Bremen heute live.

Gute Nachrichten vorab: Die Begegnung Borussia Mönchengladbach vs. Werder Bremen findet einen Platz im TV-Programm eines deutschen Senders, so viel steht fest!

Borussia Mönchengladbach vs. Werder Bremen heute live bei Sky: Die Bundesliga im TV schauen

Der Unterföhringer TV-Sender Sky hält die Rechte an der Bundesliga in der Saison 2020/21. Zusammen mit dem Streamingsender DAZN zeigt der Kanal alle Begegnungen der deutschen Eliteliga im TV. Doch heute, an diesem 19. Januar, gibt es nur einen Sender, der Borussia Mönchengladbach vs. Werder Bremen live im TV zeigt.

Sky hält die Rechte für die englische Woche und alle Spiele, die heute und morgen ausgetragen werden. DAZN zeigt hingegen andere Spiele, beispielsweise wieder kommenden Freitag, wenn die Gladbacher zum Spitzenspiel empfangen.

Borussia Mönchengladbach gegen Werder Bremen heute live bei Sky: Die Übertragung auf einen Blick

Übertragungsbeginn: 17.30 Uhr

Anpfiff: 18.30 Uhr

Kanal: Sky Sport 1 (HD)

Kommentator: Martin Groß

Sky-Teaser: Schwere Auswärtsreise: In Gladbach kam zuletzt Meister Bayern unter die Räder. Für Bremen wird es wahrlich kein Zuckerschlecken. Die "Fohlen" wollen auch Werder besiegen.

Quelle: Getty Images

Wie Ihr seht, wird am Dienstag schon um 17.30 Uhr die Vorberichterstattung zum Bundesliga-Abend beginnen. In der Stunde vor dem Anpfiff wird auf die Ausgangslage beider Teams eingegangen und auch schon mal ein Vorgeschmack vermittelt, welche Spiele später am Abend noch anstehen. Denn Sky zeigt / überträgt auch später die Bundesliga um 20.30 Uhr mit folgenden Spielen:

- BVB (Borussia Dortmund)

-

- Hoffenheim

Um das alles live im TV zu sehen, braucht Ihr aber eines: ein gültiges Abonnement bei Sky. Dieses könnt Ihr in Form verschiedener Pakete auf der Sky-Homepage abschließen. Hier leiten wir Euch direkt dorthin. Für das Bundesliga-Paket von Sky zahlt Ihr aktuell 25 Euro monatlich.

Borussia Mönchengladbach gegen Werder Bremen heute im LIVE-STREAM: Die vollen 90 Minuten live genießen

Wenn Ihr nun gemerkt habt, dass Ihr die vollen 90 Minuten von Borussia Mönchengladbach gegen Werder Bremen heute nicht live im TV sehen könnt, dann müsst Ihr wohl oder übel ins Internet auswandern. Dort bieten sich für alle genau zwei Optionen - für all diejenigen, die kein Sky-Abo haben, genau eine einzige Option, um Fußball heute live zu sehen.

Borussia Mönchengladbach vs. Werder Bremen wird heute von den beiden Sky-Optionen Sky Go und Sky Ticket live im Stream übertragen. Wir stellen Euch beide Kanäle nun ein wenig genauer vor und verraten Euch ein paar Vorteile bzw. Nachteile.

Borussia Mönchengladbach gegen Werder Bremen heute im LIVE-STREAM bei Sky Ticket

Sky Ticket ist dann Eure Anlaufstelle Nummer eins, wenn Ihr Borussia Mönchengladbach vs. Werder Bremen heute im LIVE-STREAM sehen wollt und kein Kunde bei Sky seid. Denn dann müsst Ihr schnell ein Sky Ticket buchen und könnt dann live mit von der Partie sein.

Das Supersport-Ticket, das Ihr im Gegensatz zu einem normalen TV-Abo monatlich kündigen könnt, kostet derzeit 29,99 Euro monatlich. Dafür könnt Ihr alle Sportevents sehen, die Ihr wollt.

Borussia Mönchengladbach gegen Werder Bremen heute im LIVE-STREAM bei Sky Go

Sky Go hingegen hat jeder Sky-Kunde sicherlich schon einmal genutzt: Mit dem Streamingdienst könnt Ihr alle Events auch im LIVE-STREAM anschauen - natürlich relativ leicht. Um Sky Go nutzen und Euch einloggen zu können, braucht Ihr nur Eure Kundennummer und die persönliche Login-PIN.

Einloggen, Borussia Mönchengladbach vs. Werder Bremen auswählen und die Bundesliga im LIVE-STREAM genießen - das geht!

Quelle: Getty Images

Borussia Mönchengladbach vs. Werder Bremen heute live verpasst? Die Highlights auf DAZN sehen

Ihr habt die vollen 90 Minuten verpasst oder wisst, dass Ihr Borussia Mönchengladbach gegen Werder Bremen heute nicht im TV oder LIVE-STREAM seht? Dann könnt Ihr dennoch einmal tief durchatmen und Euch freuen: Borussia Mönchengladbach gegen Werder Bremen kommt auch in den Highlights auf DAZN.

Dort seht Ihr 40 Minuten nach Abpfiff die besten Szenen der Bundesliga-Partie in einer Kurzzusammenfassung.

DAZN zeigt Euch auch Live-Fußball aus der Bundesliga: Immer freitags, sonntags um 13.30 Uhr und am Montagabend laufen Spiele aus Deutschland im LIVE-STREAM auf DAZN.

Borussia Mönchengladbach vs. Werder Bremen heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Übertragung auf einen Blick

Borussia Mönchengladbach vs. Werder Bremen heute live ... ... im TV Sky Sport Bundesliga 1 (HD) ... im LIVE-STREAM Sky Go und Sky Ticket ... im LIVE-TICKER Goal.com ... in den Highlights DAZN

Borussia Mönchengladbach vs. Werder Bremen heute live: Die Aufstellung zur Begegnung der Bundesliga

Aufstellung Borussia Mönchengladbach: Sommer - Lainer, Ginter, Elvedi, Wendt - Kramer, Neuhaus, Herrmann, H. Wolf, Hofmann - Plea.

Aufstellung Werder Bremen: Pavlenka - Toprak, Veljkovic, Friedl - Gebre Selassie, Möhwald, Mbom, Eggestein, Agu - Schmid - Sargent.

Borussia Mönchengladbach gegen Werder Bremen heute live: Die Opta-Fakten

Borussia Mönchengladbach ist seit 9 Bundesliga-Spielen gegen Werder Bremen ungeschlagen (6 Siege, 3 Remis), das schafften die Fohlen bisher nur zwischen 1971 und 1976, als sie sogar 11-mal am Stück gegen Werder ohne Niederlage blieben.

Werder Bremen gewann keines der letzten 9 Bundesliga-Duelle mit Borussia Mönchengladbach (3 Remis, 6 Niederlagen), nur gegen die Bayern (24 Spiele) wartet Werder aktuell länger auf einen Bundesliga-Sieg.

Zum 103. Mal trifft Borussia Mönchengladbach in der Bundesliga auf Werder Bremen, nur gegen den FC Bayern (105) traten die Fohlen häufiger an. Bisher feierte Gladbach 39 BL-Siege gegen Werder – nur gegen den mehr (51).

Borussia Mönchengladbach gab am 16. Bundesliga-Spieltag durch ein 2-2 beim erstmals 2021 Punkte ab. Die Fohlen holten aus den ersten 16 BL-Spielen 25 Punkte, um 9 weniger als in der Vorsaison.

Borussia Mönchengladbach ist seit 3 Bundesliga-Spielen unbesiegt (2 Siege,1 Remis). Die Fohlen verloren nur 1 der letzten 9 BL-Spiele (bei 3 Siegen und 5 Remis), am 13. Spieltag daheim mit 1-2 gegen Hoffenheim.

Borussia Mönchengladbach gab in der laufenden Bundesliga-Spielzeit nach Führungen bereits 18 Punkte ab, Höchstwert. 2019/20 hatte die Borussia nur insgesamt 4 Punkte nach Führungen abgegeben, BL-Bestwert.

Der SV Werder Bremen steht nach 16 Bundesligaspielen bei 18 Punkten, in den letzten 7 Saisons waren es zu diesem Zeitpunkt nur 2018/19 mehr (22). Der Vorsprung auf den Relegationsplatz beträgt nach dem 2-0 gegen Augsburg wieder 6 Punkte.

Werder Bremen erzielte am 16. Bundesliga-Spieltag seine beiden Tore gegen den FC Augsburg in der 84. und der 87. Spielminute. Zuvor an den ersten 15 Spieltagen zusammen hatte Bremen auch nur 2-mal in der 84. Minute oder später getroffen.

In 8 Auswärtsspielen der laufenden Bundesligasaison holte Werder Bremen 2 Siege und 4 Remis bei 2 Niederlagen. Mehr als diese 10 Punkte gab es in den vorangegangenen 10 Saisons nur 2015/16 (damals 11).

Gladbachs Lars Stindl war beim 2-2 in Stuttgart am 16. Bundesliga-Spieltag an beiden Gladbach-Treffern direkt beteiligt. Stindl war in der laufenden BL-Spielzeit an 13 Treffern direkt beteiligt, so viele wie zuletzt 2016/17 (damals 14).

Borussia Mönchengladbach gegen Werder Bremen heute live: Die tabellarische Situation beider Teams