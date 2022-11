Borussia Mönchengladbach träumt von einer Rückkehr von Denis Zakaria: "Klar hätten wir ihn gerne wieder hier"

Im Januar 2022 verließ Denis Zakaria Borussia Mönchengladbach in Richtung Juventus. Nun träumen die Fohlen von einer Rückkehr.

WAS IST PASSIERT? Sportchef Roland Virkus von Borussia Mönchengladbach hat überraschend ehrlich über eine Rückkehr von Mittelfeldspieler Denis Zakaria gesprochen. Dem 55-Jährigen zufolge stünden die Fohlen einer erneuten Verpflichtung offen gegenüber.

WAS WURDE GESAGT? "Klar hätten wir Zakaria gerne wieder hier. So einen Spieler, der mit seinem Tempo viele Situationen reparieren kann, würde immer helfen", zitiert die Bild den Gladbach-Boss. "Natürlich wollen wir unserem Kader noch ein paar Skills hinzufügen, Schnelligkeit in allen Mannschaftsteilen hilft immer - auch ein gesunder Konkurrenzkampf ist enorm wichtig."

WAS IST DER HINTERGRUND? Zakaria spielte von 2017 bis 2022 bei der Borussia und entwickelte sich dort zu einem der besten zentralen Mittelfeldspieler in der Bundesliga. Im vergangenen Winter wechselte er wenige Monate vor Vertragsende dann für knapp zehn Millionen Euro zu Juventus Turin, da sich beide Parteien nicht auf eine Vertragsverlängerung einigen konnten und der Klub den Schweizer nicht ablösefrei verlieren wollte.

Getty Images

WIE GEHT ES WEITER? Nach einem halben Jahr bei der Alten Dame wurde Zakaria im vergangenen Sommer zum FC Chelsea verliehen, dort kommt der 25-Jährige aber gar nicht zum Zug und stand erst einmal für die Blues auf dem Platz. Die Londoner haben eine Kaufoption für Zakaria, aktuell ist jedoch nicht davon auszugehen, dass diese auch gezogen wird. Sogar über einen Abbruch der Leihe wird spekuliert. Ob er bei Juventus trotz eines Vertrags bis 2026 eine langfristige Zukunft hat, ist offen. Sein Marktwert wird auf rund 20 Millionen Euro geschätzt, eine stolze Summe für Gladbach, sollte der Bundesligist wirklich an einer Rückkehr arbeiten.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Bei der Borussia absolvierte Zakaria insgesamt 146 Pflichtspiele, in denen ihm elf Tore und acht Vorlagen gelangen.