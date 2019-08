Offiziell: Borussia Mönchengladbach verpflichtet Ramy Bensebaini von Stade Rennes

Verteidiger Ramy Bensebaini wechselt von Stade Rennes zum Bundesligisten Borussia Mönchengladbach. Dort unterschrieb er für vier Jahre.

Bundesligist hat drei Tage vor dem Saisonstart gegen Schalke 04 noch einmal auf dem Transfermarkt zugeschlagen.

Der fünfmalige deutsche Meister verpflichtete Defensivspieler Ramy Bensebaini vom französischen Pokalsieger . Der 24-Jährige erhält einen Vierjahresvertrag bis Juni 2023.

Gladbach: Bensebaini ist -Sieger

"Ramy ist der Spieler, den wir für unseren Kader noch gesucht haben. Er ist als linker Verteidiger oder Innenverteidiger einsetzbar und bringt viel Erfahrung aus drei erfolgreichen Jahren bei einem sehr guten Klub aus der französischen mit", sagte Sportdirektor Max Eberl.

Mit der algerischen Nationalmannschaft gewann Bensebaini in diesem Jahr den Afrika Cup. In sechs der sieben Turnierspiele stand er in der Startelf der Algerier.