Borussia Mönchengladbach: Hannes Wolf kommt aus Leipzig, erste Testspiele stehen fest - alle News und Gerüchte zu Gladbach

Borussia Mönchengladbach holt Hannes Wolf von RB Leipzig, während die ersten Testspiele des Sommers terminiert wurden. Alle Gladbach-News.

Als Vierter der abgelaufenen -Saison hat sein großes Ziel erreicht und sich für die qualifiziert. Nun heißt es, den Kader optimal auf die kommende Spielzeit inklusive Königsklasse vorzubereiten.

Dabei hat man am Dienstag mit Hannes Wolf den zweiten Neuzugang verpflichtet, der Österreicher kommt von . Um Mittelfeldspieler Denis Zakaria gibt es dagegen immer wieder Gerüchte über einen möglichen Abgang, vor allem Klubs aus sollen interessiert sein.

Indes stehen die ersten Testspieltermine für die Sommer-Vorbereitung fest. Und die U23 hat das Grundlagentraining für die Saison 2020/21 bereits aufgenommen.

News und Gerüchte zu Borussia Mönchengladbach: Hier erfahr Ihr alles, was Ihr über Gladbach heute wissen müsst!

Borussia Mönchengladbach leiht Hannes Wolf von RB Leipzig aus

Bundesligist Borussia Mönchengladbach leiht für die kommende Spielzeit Mittelfeldspieler Hannes Wolf vom Ligakonkurrenten RB Leipzig aus. Die Rheinländer sicherten sich zudem für den Sommer 2021 eine Kaufoption, dies teilte der Champions-League-Teilnehmer am Mittwoch mit. Wolf trifft bei den Fohlen auf seinen ehemaligen Förderer Marco Rose, der ihm als Trainer von RB Salzburg zum Durchbruch im Profibereich verholfen hatte.

Der 21-Jährige sei ein "vielseitig einsetzbarer Spieler", der die Möglichkeiten der Borussia "in der Offensive verbessern wird", sagte Sportdirektor Max Eberl. Der Österreicher war erst im Sommer 2019 von Salzburg nach Leipzig gewechselt. Noch vor seinem ersten Einsatz für die Sachsen brach er sich allerdings bei der U21-Europameisterschaft den Knöchel. Nach langer Pause spielte er für Leipzig lediglich 53 Minuten in der Bundesliga.

Wolf ist Gladbachs zweiter Neuzugang für die kommende Spielzeit, bislang hatten die Rheinländer lediglich Nachwuchsspieler Joe Scally vom FC New York City verpflichtet.

Gladbach bestreitet Testspiele gegen Duisburg und Paderborn

Borussia Mönchengladbach hat die Gegner und Termine für die ersten Testspiele in der Vorbereitung auf die Saison 2020/21 veröffentlicht.

So trifft Gladbach zunächst am 12. August auf Drittliga-Aufsteiger SC Verl. Am 15. August geht es mit dem erneut gegen einen Drittligisten, ehe am 22. August das Duell mit Bundesliga-Absteiger Paderborn ansteht.

Zudem stehen die ersten drei Testspiele der Sommervorbereitung fest:

12. August, 17:00 Uhr vs. @SCVerl

15. August, 14:00 Uhr vs. @MSVDuisburg

22. August, 15:00 Uhr vs. @SCPaderborn07 — Borussia (@borussia) July 20, 2020

Gegen Paderborn testet die Mannschaft von Trainer Marco Rose dabei während ihres Trainingslagers. Dieses bezieht die Borussia vom 17. bis zum 23. August in der Klosterpforte in Harsewinkel-Marienfeld.

Borussia Mönchengladbach: Kann Denis Zakaria für 50 Millionen Euro verpflichten?

Manchester City bemüht sich angeblich intensiv um Mittelfeldspieler Denis Zakaria von Borussia Mönchengladbach und die Fohlen wären wohl ab einer bestimmten Summe auch zum Verkauf des Schweizers bereit.

Wie die Rheinische Post berichtet, sind City-Trainer Pep Guardiola und Sportdirektor Txiki Begiristain große Fans Zakarias und haben bereits Gespräche mit dem 23-Jährigen geführt. Dessen Verkauf in diesem Sommer schloss Gladbachs Sportdirektor Max Eberl zuletzt zwar aus, laut Bild könnte aber doch noch einmal Bewegung in die Personalie kommen.

So soll Gladbach doch gesprächsbereit sein, falls die Engländer mindestens 50 Millionen Euro Ablöse für Zakaria bieten. Eine Summe, die City nach dem jüngsten CAS-Urteil, das die Skyblues in den kommenden Jahren nun doch an der Champions League teilnehmen lässt, sicherlich stemmen könnte.

Borussia Mönchengladbach: U23 startet in die Vorbereitung

Die U23 von Borussia Mönchengladbach ist am Dienstag in die Vorbereitung auf die Saison 2020/21 in der Regionalliga West gestartet.

🏋️‍♂️ Die U23 der Fohlen hat mit der obligatorischen Leistungsdiagnostik die Vorbereitung auf die Saison 2020/21 in der Regionalliga West aufgenommen. Am Donnerstag wird Heiko Vogel seine erste Einheit als neuer U23-Cheftrainer leiten.

👉 https://t.co/PSYSUBQshL pic.twitter.com/dDLxpftHKR — Borussia (@borussia) July 21, 2020

Wie die Fohlen auf Twitter mitteilten, stand am ersten Tag die obligatorische Leistungsdiagnostik an. Die Gladbacher Reserve wird seit 1. Juli von Heiko Vogel trainiert, der unter anderem schon den und den FC Bayern II gecoacht hat.