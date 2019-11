Borussia Mönchengladbach: Max Eberl will Denis Zakaria langfristig binden

Denis Zakaria ist einer der umworbensten Spieler von Borussia Mönchengladbach. Nun hat Sportdirektor Max Eberl Stellung zu dessen Zukunft bezogen.

Sportdirektor Max Eberl von hofft, Mittelfeldspieler Denis Zakaria langfristig an den Bundesligisten binden zu können. "Zakaria ist ein hervorragender Spieler, mit dem wir zusammenarbeiten wollen. Er hat noch Vertrag, aber verlängern wäre ein Traum", sagte Eberl am Sonntag im Sport 1 Doppelpass.

Zuletzt rankten sich um den 23-jährigen Schweizer zahlreiche Wechselgerüchte zu internationalen Top-Klubs. Unter anderem der FC Liverpool, , , und der FC Bayern München sowie der BVB werden als Interessenten gehandelt. Erst kürzlich betonte Zakaria aber, nicht an einen Abschied aus Mönchengladbach zu denken.

Generell will der Sportdirektor so gut es geht "den Kader zusammenhalten". Allerdings betonte Eberl auch: "Verkäufe auszuschließen ist für einen Verein wie uns unmöglich."

Denis Zakaria besitzt einen langfristigen Vertrag bei Borussia Mönchengladbach

Zakaria wechselte im Sommer 2017 für eine Ablösesumme von zwölf Millionen Euro von an den Niederrhein und legte seitdem eine beachtliche Entwicklung hin.

In der aktuellen Saison kommt der Nationalspieler der auf zwölf Einsätze in der , bei denen er zwei Treffer erzielte. Sein Vertrag in Mönchengladbach läuft noch bis 2022.