Wer zeigt / überträgt Borussia Mönchengladbach vs. Inter Mailand live im TV und LIVE-STREAM? Die Übertragung der Champions League

Borussia Mönchengladbach steht kurz vor dem Überwintern in der CL. Goal erklärt, wie das Spiel gegen Inter Mailand übertragen wird.

Fünfter Spieltag in der , kann den entscheidenden Schritt in Richtung Königsklassen-Achtelfinale machen. Gegner ist , Anstoß ist am Dienstag um 21 Uhr im Borussia-Park.

Borussia Mönchengladbach könnte an diesem fünften Spieltag den vorzeitigen Einzug in die K.-o.-Runde perfekt machen - obwohl die Gruppe alles andere als einfach ist. Mit und Inter Mailand sind zwei der besten Mannschaften Europas in der Gruppe - trotzdem ist die Fohlenelf noch unbesiegt.

Vor dem Spiel gegen Inter Mailand ist die Mannschaft aus dem Rheinland sogar Gruppenerster, der Traditionsverein aus ist dagegen Letzter der Gruppe B. Dabei hatten sich die Italiener so viel in dieser Saison vorgenommen - ein Überwintern in der Champions League wirkt allerdings unrealistisch.

Das Hinspiel in Mailand ging 2:2 aus, wobei die Gladbacher das Spiel in bitterer Erinnerung haben: Erst in der 90. Minute kassierten sie den Ausgleich durch Romelu Lukaku und verpassten so den Sieg am ersten Spieltag. Heute will sich die Mannschaft von Trainer Marco Rose durchsetzen, um sich so das Weiterkommen ins Achtelfinale zu sichern.

Gelingt Borussia Mönchengladbach der Coup oder klammert sich Inter Mailand an den letzten Strohhalm Hoffnung? Goal erklärt, wie das Spiel übertragen wird.

Borussia Mönchengladbach gegen Inter Mailand: Die Champions League in der Übersicht

Begegnung Borussia Mönchengladbach - Inter Mailand Wettbewerb Gruppe B | Champions League (Gruppenphase) Spieltag 5. Spieltag Datum Dienstag, 1. Dezember 2020 | 21 Uhr Ort Borussia-Park | Mönchengladbach

Wer zeigt / überträgt Borussia Mönchengladbach gegen Inter Mailand live im TV? Die Übertragung der Champions League

Für viele Borussia-Fans wäre es historisch, wenn sich die Fohlenelf für die K.-o.-Runde qualifizieren würde. Das letzte Mal, dass Gladbach nach der Gruppenphase der Champions League (oder des Europapokals der Landesmeister) weitergekommen ist, war in der Saison 1977/78, als man im Halbfinale gegen den ausschied.

Grund genug also, sich das Spiel gegen Inter anzuschauen - schließlich will kein Fan die historischen Momente seines Vereins verpassen. Nun aber die große Preisfrage: Wird das Spiel von Borussia Mönchengladbach überhaupt im TV übertragen?

Die Antwort ist genauso kurz wie bitter: Nein, das Spiel zwischen Borussia Mönchengladbach und Inter Mailand wird nicht in voller Länge im TV übertragen. Keiner der zahlreichen Fernsehsender hat sich die Rechte an dem Einzelspiel gesichert, sowohl im Free-TV als auch im Pay-TV.

Rose: Für Denis Zakaria läuft es nach seiner langen Verletzung sehr ordentlich. Er hat nun schon die ersten Einsatzminuten bekommen. Ich denke, dass er froh und glücklich ist, zurück zu sein. #BMGS04 pic.twitter.com/ZbJ0xE7NrS — Borussia (@borussia) November 27, 2020

Gladbach gegen Inter Mailand in der Sky-Konferenz: Alle Spiele in einer Übertragung

Allerdings ist das noch lange kein Grund, aufzugeben: Es gibt gleich zwei frohe Botschaften, die die Enttäuschung aus den Zeilen oben wieder wettmachen. Zum einen überträgt Sky nämlich die Konferenz an diesem Spieltag. Alle sechs parallel stattfindenden en Begegnungen werden gezeigt, mit dabei ist also auch Mönchengladbach gegen Inter Mailand.

Sender : Sky Sport 1, Sky Sport 1 HD

: Sky Sport 1, Sky Sport 1 HD Anstoß der Begegnungen : 21 Uhr

: 21 Uhr Beginn der Übertragung : 20.55 Uhr

: 20.55 Uhr Moderation : Sebastian Hellmann

: Sebastian Hellmann Experten : Lothar Matthäus Erik Meijer

: Gezeigte Begegnungen: Atlético Madrid - (Kommentar: Frank Buschmann), Borussia Mönchengladbach - Inter Mailand (Martin Groß), - (Toni Tomic), FC Liverpool - Amsterdam (Oliver Seidler), - Piräus (Holger Pfandt) und - (Jörg Dahlmann)

Einen Haken hat die Sky-Übertragung allerdings: Da Sky ein Pay-TV-Sender ist, muss man ein Paket buchen, um die Konferenz verfolgen zu können. Alle Details rund um die Abonnements und Pakete von Sky sind auf der Sky-Website zu finden.

Quelle: imago images / LaPresse

Mönchengladbach empfängt Inter Mailand: DAZN überträgt die Champions League

Die zweite frohe Botschaft, die wir euch schulden, ist wirklich eine, die man gerne hört oder liest: Obwohl kein TV-Sender das Spiel überträgt, gibt es das Spiel trotzdem in voller Länge zu sehen - kostenlos! Je nachdem, was für ein Gerät in eurem Haushalt ist, könnt ihr das Spiel sogar auf dem Fernseher verfolgen!

Doch der Reihe nach: Der Streamingdienst DAZN hat sich die Rechte an der Übertragung gesichert und wird daher das Spiel zeigen. Da DAZN den Probemonat anbietet, besteht auch die Möglichkeit, Mönchengladbach vs. Inter Mailand kostenlos und unverbindlich zu verfolgen - mehr dazu erklären wir in den nächsten Abschnitten.

Mönchengladbach gegen Inter Mailand im TV: DAZN auf dem Smart TV

Obwohl DAZN sein Angebot im Internet mithilfe von LIVE-STREAMS ausstrahlt, gibt es trotzdem die Möglichkeit, das Spiel auf dem Fernseher zu verfolgen. Dafür benötigt man einen Smart-TV, also einen modernen Fernseher mit Internetanschluss.

Auf diesem müsst ihr dann die DAZN-App herunterladen, welche kostenlos zum Download verfügbar ist. App öffnen, anmelden und schon könnt ihr die Champions League LIVE erleben.

Anstoß : 21 Uhr

: 21 Uhr Beginn der Übertragung: 20.30 Uhr

20.30 Uhr Moderation : Alex Schlüter

: Alex Schlüter Kommentar: Uli Hebel

Uli Hebel Experte : Sandro Wagner

: Sandro Wagner Trailer: Bereits jetzt auf DAZN zu sehen

Wer zeigt / überträgt Borussia Mönchengladbach gegen Inter Mailand im LIVE-STREAM?

Nun wissen wir also schon, dass DAZN das Spiel im LIVE-STREAM überträgt - angeblich soll das sogar kostenlos sein. Aber was genau hat es damit auf sich? Was ist DAZN überhaupt?

DAZN ist eine Streamingplattform, die es in wenigen Jahren an die Spitze des deutschen Sportstreamings geschafft hat. Seit der Gründung 2016 konnte man sich immer mehr Übertragungsrechte sichern, weshalb man nahezu allen Sportfans in ein Begriff ist.

Quelle: Getty Images

Von der Darts-WM bis zum australischen Fußball: Das Angebot von DAZN

Dabei ist vor allem das Angebot überzeugend. Allein beim Fußball zeigt man so viele unterschiedliche Spiele wie kein anderer Fernsehsender oder Streaminganbieter. , Champions League, , , , und weitere Top-Ligen aus der ganzen Welt - die Angebotspalette ist riesig.

Dabei geht diese weit über den Fußball hinaus: Auch in anderen Sportarten wie American Football, Basketball, Boxen, Leichtathletik, Darts, Motorsport, Eishockey, Handball und vielen mehr hält DAZN Übertragungsrechte - somit hat der Spruch "Für jeden etwas dabei" hier seine absolute Berechtigung.

Die DAZN-Abonnements: So teuer ist es, Mönchengladbach gegen Inter Mailand zu verfolgen

Das mag ja alles schön und gut sein, aber das wird doch für den Kunden jede Menge kosten, wenn DAZN schon so viele unterschiedlichen Events zeigt? Falsch gedacht: DAZN ist günstiger als beispielsweise Sky, wobei der Streamingdienst zusätzlich eine ganze Ecke mehr Events überträgt.

Ein weiterer Vorteil: Bei DAZN ist man nicht wie bei der Konkurrenz gezwungen, langfristige Verträge abzuschließen. Dafür hat DAZN zwei Möglichkeiten eingerichtet, die sich nur in Preis und Laufzeit unterscheiden, aber das gleiche Programm übertragen: Das Monatsabo und das Jahresabo.

Jahresabo: 119,99 Euro pro Jahr | 10 Euro pro Jahr | Jährlich kündbar

Monatsabo: 11,99 Euro pro Monat | Monatlich kündbar

Für DAZN-Neulinge: Mit dem Probemonat die Champions League kostenlos sehen

Keine Sorge, wir wissen, was ihr denkt: Die Preise mögen zwar niedrig sein, aber uns wurde doch eine kostenlose Möglichkeit versprochen, das Gladbach-Spiel zu sehen! Da habt ihr vollkommen Recht, und diese Möglichkeit präsentieren wir euch jetzt.

Jedes Abonnement mag am Anfang etwas verschreckend wirken, schließlich zahlt niemand gerne Geld, ohne zu wissen, was ihn erwartet. Genau dafür hat DAZN den Probemonat ins Leben gerufen.

Mit diesem könnt ihr 30 Tage lang kostenlos auf das gesamte Programm von DAZN zugreifen. Jedes Highlight, jedes Interview und natürlich auch jeder LIVE-STREAM ist hier inbegriffen, ohne dass ihr einen Cent bezahlen müsst.

Der Gratismonat ist unverbindlich, heißt: Wenn euch DAZN doch nicht zusagt, könnt ihr nach dem Monat einfach kündigen und müsst nichts dafür bezahlen. Wenn ihr euch doch dazu entscheidet, DAZN weiterhin zu nutzen, könnt ihr ganz einfach eure Abonnement-Methode, welche wir oben erklärt haben, auswählen und bezahlt von da an monatlich oder jährlich Geld für DAZN.

Wer zeigt / überträgt Borussia Mönchengladbach gegen Internazionale Milano im LIVE-STREAM? Die Konferenz bei Sky Go und Sky Ticket

Wenn ihr die Konferenz von Sky verfolgen wollt, aber keinen Fernseher habt, ist das kein Problem. Genau für diese Fälle hat sich Sky zwei Methoden einfallen lassen, welche ihr benutzen könnt.

Entweder, ihr sucht das Portal Sky Go auf (kostenlos: Play Store / App Store) oder ihr bucht ein Sky Ticket (kostenlos: Play Store / App Store). Hier werden die beiden Angebote verglichen.

Quelle: Getty Images

Wer zeigt / überträgt Borussia Mönchengladbach live im TV und LIVE-STREAM? So wird die Champions League übertragen