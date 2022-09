Borussia Mönchengladbach: Florian Neuhaus droht WM-Aus wegen Verletzung

Der Gladbacher Florian Neuhaus zieht sich eine Verletzung am Kreuzband zu. Für den Mittelfeldspieler bedeutet das eine längere Zwangspause.

Bundesligist Borussia Mönchengladbach muss wie befürchtet längere Zeit auf Nationalspieler Florian Neuhaus verzichten. Der Klub teilte am Montag etwas mehr als nur zwei Monate vor Beginn der WM-Endrunde in Katar mit, dass der 25-Jährige beim 0:0 am Sonntag beim SC Freiburg eine Teilruptur des hinteren Kreuzbands im rechten Knie erlitten habe und "definitiv in den nächsten Wochen nicht zur Verfügung" stehen werde.

Eine Operation sei "aller Voraussicht nach nicht nötig", hieß es in der Mitteilung der Borussia: "Aktuell stimmen sich die Ärzte noch hinsichtlich der genauen Behandlungsmethode ab, die voraussichtliche Ausfallzeit lässt sich erst danach abschätzen." Die angesichts der großen Konkurrenz ohnehin eher geringen Chancen des Mittelfeldspielers, im Kader für die WM in Katar (20. November bis 18. Dezember) zu stehen, dürften damit auf weiter gesunken sein.

Borussia Mönchengladbach: Auch Itakura schwer verletzt

Neben Neuhaus wird auch Innenverteidiger Ko Itakura den Gladbachern "aller Voraussicht nach" bis nach der WM fehlen. Der Japaner habe am Montag im Training eine Teilruptur des Innenbands im linken Knie erlitten, die konservativ behandelt wird.