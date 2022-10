Borussia Mönchengladbach: WM-Aus für Florian Neuhaus bestätigt

Florian Neuhaus wird die WM in Katar definitiv verpassen. Der Mittelfeldspieler von Borussia Mönchengladbach laboriert an einer Knieverletzung.

Nationalspieler Florian Neuhaus von Borussia Mönchengladbach verpasst wie befürchtet die WM in Katar. "Wir müssen vorsichtig mit ihm sein. Ich rechne nicht mit ihm vor der WM-Pause", sagte Gladbach-Trainer Daniel Farke am Samstagabend bei Sky: "Ich hoffe, dass er in der Rückrunde wieder zur Verfügung steht."

Neuhaus, der ohnehin nur geringe Chancen auf das WM-Ticket hatte, fehlt wegen einer Teilruptur des hinteren Kreuzbands im rechten Knie bereits seit September.

Neuhaus kommt um OP herum

Es habe Kontakt mit Bundestrainer Hansi Flick gegeben, sagte der 25-Jährige am Samstag bei Sky: "Wir haben die Situation besprochen, auch wenn es für mich schon länger feststand."

Neuhaus musste zwar nicht operiert werden, eine lange Pause bleibt ihm aber nicht erspart.