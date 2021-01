Wer zeigt / überträgt Borussia Mönchengladbach gegen FC Bayern München? Alles rund um die Übertragung der Bundesliga im TV und LIVE-STREAM am Freitag

Spitzenspiel in der Bundesliga: Borussia Mönchengladbach empfängt den FC Bayern München. Goal erklärt, wer das Spiel am Freitag überträgt / zeigt.

Top-Spiel in der : empfängt im Freitagsspiel den . Anstoß im Borussia-Park ist um 20.30 Uhr.

Für den FC Bayern München gab es am vergangenen Sonntag kurzzeitig auf die Mütze – bis sich die Süddeutschen berappelten. Nach einem 0:2-Pausenrückstand zuhause gegen den Abstiegskandidaten 1. FSV gelang am Ende doch noch ein 5:2-Sieg.

Ebenfalls erfolgreich war die Fohlenelf am 14. Spieltag: Gegen Arminia Bielefeld konnte sich das Team von Trainer Marco Rose mit 1:0 durchsetzen.

Trotz vielversprechendem Saisonstart läuft es bei der Elf vom Niederrhein aktuell nicht sonderlich gut. Der Winteranfang, vor allem der Dezember lief durchwachsen, immerhin konnte sich der VfL für das Achtelfinale der qualifizieren.

Zwei Achtelfinalisten der Champions League treffen aufeinander – wer wird das Spitzenspiel am Freitag für sich entscheiden? Goal erklärt, wer das Spiel der Bundesliga zeigt / überträgt.

FC Bayern München bei Borussia Mönchengladbach: Die Bundesliga am Freitag

Begegnung Borussia Mönchengladbach vs. FC Bayern München Wettbewerb Bundesliga | 15. Spieltag Datum Freitag | 8.1.2021 | 20.30 Uhr Ort Borussia-Park | Mönchengladbach Zuschauer Keine

Borussia Mönchengladbach vs. FC Bayern München: Wer zeigt / überträgt die Bundesliga LIVE im TV?

Die erste Arbeitswoche im neuen Jahr ist für die meisten Fans vorbei, viele freuen sich wieder auf Sport am Wochenende. Zurecht, schließlich gibt es in der Bundesliga bereits am Freitag einen echten Klassiker!

Das Duell zwischen den beiden Klubs war vor allem in den 1970er-Jahren intensiv und auf hohem Niveau, seitdem hat die Spannung selten nachgelassen. Wird auch das zweite Spiel der Mannschaften im neuen Jahr hochklassig?

Für viele Fans folgt an dieser Stelle eine Frage, bei der viele Anhänger*innen Angst vor der Antwort haben - kaum ein Fan wurde auf diese Art und Weise noch nicht enttäuscht: Wer überträgt / zeigt das Spiel der Bundesliga am Freitag?

Borussia Mönchengladbach gegen FC Bayern München läuft nicht im TV

Schlechte Nachrichten für alle Unterstützer*innen Bayerns oder der Borussia: Kein Fernsehsender überträgt die Bundesliga am Freitag. Das gilt sowohl für das Free-TV als auch für das Pay-TV.

Es besteht allerdings trotzdem die Möglichkeit, das Spiel zu verfolgen - mit den richtigen technischen Voraussetzungen sogar auf dem Fernseher! Der Streamingdienst DAZN überträgt das Bundesligaspiel zwischen Borussia Mönchengladbach und dem FC Bayern München.

Quelle: Getty Images

Borussia Mönchengladbach vs. FC Bayern München: So könnt ihr die Bundesliga einfach und kostenlos verfolgen

Da DAZN kein TV-Sender ist, kann man das Programm nicht über den normalen Empfang sehen. Erfahrene Fußballfans wissen aber, wie man dieses Problem umgehen kann: Mit einem Smart-TV lässt sich der LIVE-STREAM des Spiels auch auf dem Flachbildschirm verfolgen.

Alles, was man dafür benötigt, ist ein funktionierender Internetzugang, die kostenlose DAZN-App und ein gültiges Abonnement beim Streamingdienst. Wie ihr dieses kostenlos abschließt, erklären wir in diesem Artikel - lest euch also alles aufmerksam und genau bis zum Ende durch.

FC Bayern München bei Borussia Mönchengladbach: So läuft die Übertragung auf DAZN ab

Das ist für beide Teams wichtig und nicht nur für Fans der Mannschaften interessant: Auch neutrale Fans werden gerne die Übertragung einschalten. DAZN hat dafür gesorgt, dass Unterhaltung nicht nur zu sehen, sondern auch zu hören ist. Unter anderem mit dabei: Der ehemalig "beste Stürmer Deutschlands" Sandro Wagner.

Beginn der Übertragung: 20 Uhr

20 Uhr Anstoß: 20.30 Uhr

20.30 Uhr Kommentator: Alex Schlüter

Alex Schlüter Moderator: Jan Platte

Jan Platte Experte: Sandro Wagner

Sandro Wagner Trailer: HIER auf DAZN zu sehen

Frohes Neues & Danke für euren Support in 2020! Auf ein sportliches Jahr 2021. Bleibt gesund! pic.twitter.com/vbuF7n6bb5 — DAZN DE (@DAZN_DE) December 31, 2020

Borussia Mönchengladbach vs. FC Bayern München: Wer überträgt / zeigt das Freitagsspiel der Bundesliga im LIVE-STREAM?

Wie man das Spiel im TV verfolgen kann, wäre also geklärt. Jetzt stellt sich die Frage, ob man die Übertragung auch auf anderen Geräten empfangen kann, wobei die Antwort auf der Hand liegt: Da die DAZN-Übertragung per LIVE-STREAM ausgestrahlt wird, kann man auf nahezu jedem Gerät die Bundesliga am Freitag verfolgen.

Gladbach gegen den FCB auf dem Handy, dem Laptop oder der PS5

Ob Handy, Tablet, Playstation oder PC: Die Liste an DAZN-tauglichen Geräten ist lang, jeder dürfte mindestens eines davon im eigenen Haushalt haben. Unten haben wir aufgelistet, welche Geräte einen LIVE-STREAM auf DAZN abspielen können.

Alles, was man dafür benötigt, ist die kostenlose DAZN-App - außer auf dem PC, dort reicht es einfach, dazn.com aufzurufen, hier benötigt man keine separate App.

Handy (App unter anderem im Play Store und App Store)

(App unter anderem im und Tablet (App unter anderem im Play Store und App Store)

(App unter anderem im und PC / Laptop

Playstation PS3 PS4 PS5

XBox XBox Series S XBox Series X XBox One

Google Chromecast

Apple TV

Amazon Fire TV

Quelle: Getty Images

Borussia Mönchengladbach gegen den FC Bayern München: So günstig / teuer ist DAZN

Die Geräteauswahl, mit der sich DAZN bedienen lässt, ist schon beeindruckend - allerdings ist das noch nicht alles: Auch beim wichtigsten Argument, dem Preis, bietet DAZN unschlagbare Angebote.

Dafür hat sich DAZN gleich zwei unterschiedliche Optionen überlegt: Das Monatsabo und das Jahresabo. Beide Abonnements übertragen das identische Programm, die einzigen Unterschiede finden sich bei Kosten und Laufzeit.

Monatsabo: 11,99 Euro pro Monat | Monatlich kündbar | Monatliche Abbuchung

Jahresabo: 119,99 Euro pro Jahr | Jährlich kündbar | Einmalige Abbuchung

FC Bayern München bei Borussia Mönchengladbach: Die Bundesliga kostenlos dank des DAZN-Probemonats

Das ist ja alles schön und gut, aber warum werden hier irgendwelche Kosten präsentiert? Schließlich wurde doch in den Abschnitten zuvor eine kostenlose Möglichkeit versprochen, das Spiel zwischen Borussia Mönchengladbach und dem FC Bayern München zu verfolgen!

Absolut korrekt, und zu dieser Möglichkeit kommen wir jetzt: Dabei handelt es sich um den DAZN Probemonat. Mit diesem könnt ihr 30 Tage lang auf das gesamte DAZN-Programm zugreifen.

Der Probemonat ist kostenlos und unverbindlich. Ihr müsst dafür also nicht einen Cent bezahlen, und wenn ihr nach dem Probemonat kein kostenpflichtiges Abonnement bei DAZN abschließen wollt, könnt ihr ganz einfach rechtzeitig kündigen.

Quelle: Getty Images

So viel LIVE-Sport zeigt keiner! Fragen und Antworten zu DAZN

Dabei lohnt sich ein DAZN-Angebot eigentlich immer, schließlich gibt es diese Menge an LIVE-Sport auf keiner anderen Plattform in : Ob Bundesliga, Champions League oder internationale Spitzenklasse im Fußball oder anderen Sportarten wie Basketball, Darts, American Football, Wintersport, Leichtathletik, Motorsport ... Mehr als 8.000 LIVE-Events überträgt DAZN jährlich.

Fragen und Antworten rund um DAZN findet ihr bei DAZN News. Diese Seite hat sich auf Unklarheiten rund um den Streamingdienst spezialisiert und beantwortet all eure Fragen. Ihr wollt wissen, ob ihr den kostenlosen Probemonat mehrmals abschließen könnt? Hier entlang!

Wir wünschen euch einen guten Start in die Woche! 💚 #dieFohlen pic.twitter.com/J1g13ywSSW — Borussia (@borussia) January 4, 2021

Wer zeigt / überträgt die Bundesliga am Freitag? Borussia Mönchengladbach gegen FC Bayern München im TV, LIVE-STREAM und LIVE-TICKER