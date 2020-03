Borussia Mönchengladbach: FC Barcelona angeblich interessiert an Alassane Plea

Ein neuer Stürmername wird beim FC Barcelona gehandelt: Alassane Plea soll das Interesse der Blaugrana geweckt haben.

Der möchte angeblich Alassane Plea von Bundesligist verpflichten. Wie die Bild berichtet, bieten die Katalanen 50 Millionen Euro für den Stürmer aus .

Der 27-Jährige, der 2018 aus Nizza an den Niederrhein gewechselt ist, steht bei der Borussia noch bis 2023 unter Vertrag. In dieser Saison absolvierte Plea 28 Pflichtspiele für die Borussia, in denen er acht Tore erzielte und acht weitere Treffer vorbereitete.

Gladbach: Eberl stellt Transfers hinten an

Allerdings will sich Sportchef Max Eberl aufgrund der schwierigen Situation durch die Corona-Krise derzeit weder mit Vertragsverlängerungen noch mit eingehenden Angeboten beschäftigen.

"Es geht jetzt erst einmal um das Überleben des deutschen Fußballs. Da sind solche Themen, leider für die Jungs, die es betrifft, hinten angestellt. Aber die Spieler wissen das und wissen auch, dass es nicht aus der Welt ist", sagte Eberl der Rheinischen Post.