Borussia Mönchengladbach vs. Arminia Bielefeld: Gibt es einen LIVE STREAM zum Testspiel?

Borussia Mönchengladbach empfängt Arminia Bielefeld für ein Testspiel. Bei GOAL erfahrt Ihr, wo die Partie per LIVE-STREAM übertragen wird.

Heute Nachmittag (11. Januar 2023) bestreitet Borussia Mönchengladbach sein vorletztes Testspiel vor dem Bundesliga-Auftakt. Anstoß der Partie gegen Arminia Bielefeld auf dem Trainingsgelände der Borussia ist um 14 Uhr.

Arminia Bielefeld überwintert auf dem 16. Tabellenplatz in der 2. Liga und läuft damit Gefahr, direkt zum Beginn der Rückrunde auf die Abstiegsränge abzurutschen. Noch ist für die Mannschaft von Trainer Uli Forte aber alles drin, der Tabellenzehnte Greuther Fürth hat aktuell nur drei Punkte mehr gesammelt. Ein Sieg beim Bundesligisten Borussia Mönchengladbach würde natürlich sehr zur Stärkung des Selbstvertrauens beitragen. Gladbach will in der Rückrunde ebenfalls wieder angreifen, um am Ende der Saison im Oberhaus noch auf den internationalen Plätzen zu landen.

GOAL liefert Euch die Infos zur Übertragung des Testspiels per LIVE-STREAM.

Borussia Mönchengladbach vs. Arminia Bielefeld: Die Daten zum Spiel

Begegnung Borussia Mönchengladbach vs. Arminia Bielefeld Wettbewerb Testspiel Anpfiff 11. Januar - 14 Uhr Spielort Fohlenplatz (Trainingsgelände) in Mönchengladbach

Borussia Mönchengladbach vs. Arminia Bielefeld: Gibt es eine Übertragung im TV?

Wer auf eine Free-TV-Übertragung der Partie gehofft hat, den müssen wir leider enttäuschen. Im frei empfangbaren Fernsehen könnt Ihr das Testspiel zwischen Gladbach und Bielefeld leider nicht sehen.

Allerdings wird die Partie beim Bezahlsender Sky übertragen. Genauer gesagt zeigt der Sender Sky-Sport-News-HD das ganze Spiel live im Pay-TV. Wie Ihr Euch jetzt aber schon denkt, ist das Zusehen dort nur nach Abschluss eines kostenpflichtigen Abos möglich.

Sky bietet Euch diverse unterschiedliche Abo-Pakete an, die viele verschiedene Inhalte haben. Wenn Ihr wissen wollt, welches Paket genau Ihr braucht, um Sky-Sport-News-HD live sehen zu können, dann könnt Ihr das hier herausfinden.

Wenn Ihr dann aber ein gültiges Abo abgeschlossen habt, könnt Ihr die Partie heute ab 13:55 Uhr live bei Sky-Sport-News-HD verfolgen.

Getty Images

Borussia Mönchengladbach vs. Arminia Bielefeld: Das Testspiel im LIVE-STREAM sehen

Neben der Übertragung im Pay-TV habt Ihr auch die Möglichkeit das Spiel per LIVE-STREAM bei Fohlen-TV sehen zu können. Fohlen-TV zeigt diverse Behind-the-scenes-Inhalte rund um Borussia Mönchengladbach.

Dazu gehören Interviews, Pressekonferenzen oder Dokumentationen, sowie auch Übertragungen der Testspiele der Borussia. Alle Begegnungen der Vorbereitung könnt Ihr dort also live sehen, allerdings müsst Ihr dafür auch bezahlen.

Ein Abonnement bei Fohlen-TV kostet Euch 4,17 Euro pro Monat. Sobald Ihr das abgeschlossen habt, findet Ihr hier den LIVE-STREAM zum heutigen Spiel zwischen Gladbach und Arminia Bielefeld.

121 von 137 Champions-League-Spielen live bei DAZN sehen

DAZN ist der größte Sport-Streamingdienst der Welt. Dort läuft der Großteil aller Partien der Königsklasse, jedes Bundesligaspiel am Freitag und Sonntag, sowie LaLiga, Serie A und Ligue 1.

Neben den Fußballevents zeigt DAZN aber auch Sportarten wie Football, Tennis, Motorsport, Boxen oder Basketball. Das Ganze kostet Euch dann pro Monat 29,99 Euro, dafür erhaltet Ihr dann direkt Zugriff auf jede einzelne LIVE-STREAM-Übertragung bei DAZN. Mit dem Jahresabo zahlt Ihr übrigens nur 24,99 Euro monatlich.

Genauere Infos zu DAZN gibt es hier:

(C)Getty Images

Borussia Mönchengladbach vs. Arminia Bielefeld: Die Startformationen der Mannschaften

Gladbach: Sommer - Lainer, Jantschke, Itakura, Netz - Weigl, Neuhaus, Herrmann, Stindl, Ngoumou - Plea

Bielefeld: Fraisl - Klünter, Jäkel, Andrade, Oczipka - Lepinjica, Vasiliadis, Consbruch - Lasme, Serra, Hack