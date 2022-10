Borussia Mönchengladbach vs. 1. FC Köln heute live auf DAZN sehen: So funktioniert's

In der Bundesliga trifft Gladbach auf den 1. FC Köln. Alle Infos zur Übertragung der Partie heute live bei DAZN gibt es hier bei GOAL.

Am heutigen Sonntag (9. Oktober 2022) ist der 1. FC Köln zu Gast bei Borussia Mönchengladbach. Die Bundesligapartie wird um 15:30 Uhr im Borussia-Park in Mönchengladbach angepfiffen.

Während die Kölner im letzten Bundesligaspiel einen 3:2-Erfolg gegen den BVB feiern konnten, kassierten die Fohlen eine deutliche Schlappe. Mit 1:5 ging das Team von Daniel Farke bei Werder Bremen unter. Heute will man natürlich punkten, um den Anschluss an die internationalen Plätze nicht ganz zu verlieren. Die Kölner haben aktuell einen Punkt mehr auf dem Konto und standen zu Beginn des Spieltags damit auf Tabellenplatz sieben. Die Gladbacher müssen sich mit Platz neun zufriedengeben.

Alle Infos zur Übertragung der Partie im TV und LIVE-STREAM gibt es hier bei GOAL.

Borussia Mönchengladbach vs. 1. FC Köln heute live: Das Spiel auf einen Blick

Begegnung Borussia Mönchengladbach vs. 1. FC Köln Wettbewerb Bundesliga Anpfiff 9. Oktober 2022 - 15:30 Uhr Spielort Borussia-Park (Mönchengladbach)

Borussia Mönchengladbach vs. 1. FC Köln heute live: Gibt es eine TV-Übertragung?

Verantwortlich für das Zeigen der Bundesliga sind der Streamingdienst DAZN und der Bezahlsender Sky. Ersterer zeigt alle Partien am Freitag und Sonntag, die restlichen Spiele am Samstag sind nur bei Sky zu sehen.

Im klassischen Free-TV werden allerdings keine Spiele der Bundesliga mehr gezeigt. Wer also das Spiel im TV verfolgen möchte, hat leider schlechte Karten. Wie Ihr das Spiel jetzt trotzdem sehen könnt, erklären wir Euch im nächsten Abschnitt.

Getty Images

Borussia Mönchengladbach vs. 1. FC Köln heute live: Die Partie im LIVE-STREAM bei DAZN sehen

Wie gerade erwähnt, ist DAZN heute für die Übertragung des Spiels zuständig. Um die 90 Minuten live sehen zu können, müsst Ihr als auf den Streamingdienst zurückgreifen. Bei DAZN handelt es sich um den größten Sport-Streamingdienst der Welt. Dort könnt Ihr u.a. alle Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga sehen, genauso wie die französische, italienische und spanische Liga. Dazu kommen Übertragungen der Großteil der Spiele der Champions-League-Spiele.

Auch Fans von anderen Sportarten kommen bei DAZN aber voll auf ihre Kosten. Der Streamingdienst zeigt z.B. Darts, Tennis, Golf, Kampf- oder Motorsport. Genauso könnt Ihr die NBA und NFL bei DAZN verfolgen.

Umsonst ist das Zusehen aber nicht möglich. Im Monatsabo kostet Euch DAZN 29,99 Euro pro Monat, im Jahresabo werden 24,99 Euro monatlich fällig. Wenn Ihr dann über ein gültiges Abo verfügt, könnt Ihr also ab 15:30 Uhr das komplette Spiel live bei DAZN verfolgen.

Getty

Borussia Mönchengladbach vs. 1. FC Köln heute live: Der LIVE-TICKER von GOAL

Bei GOAL haben wir natürlich auch einen LIVE-TICKER für Euch. Dort werdet Ihr direkt informiert, sobald auf dem Rasen etwas passiert. Egal ob Tor, Auswechslung oder gelbe Karte, Ihr bleibt immer up to date was das Spielgeschehen angeht.

Hier geht es zum LIVE-TICKER

Borussia Mönchengladbach vs. 1. FC Köln heute live: Die Aufstellungen der Teams

Aufstellung Borussia Mönchengladbach: Sommer - Scally, Friedrich, Elvedi, Bensebaini - Weigl, Koné, Hofmann, Kramer, Stindl - Thuram.

Aufstellung 1. FC Köln: Schwäbe - Schmitz, Kilian, Hübers, Hector - Skhiri, Ljubicic, Duda, Kainz - S. Tigges, Maina.