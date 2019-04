Borussia M'Gladbach verlängert Vertrag mit Jonas Hofmann

Offensivspieler Jonas Hofmann hat seinen Vertrag bei Bundesliga-Klub Borussia Mönchengladbach bis 2023 verlängert.

Bundesligist und Mittelfeldspieler Jonas Hofmann haben ihren Vertrag vorzeitig um weitere drei Jahre bis 2023 verlängert. Die Einigung mit dem 26-Jährigen bestätigten die Rheinländer am Dienstag.

"Jonas hat sich in seinen bald dreieinhalb Jahren bei Borussia kontinuierlich zu einem Leistungsträger entwickelt und hat maßgeblichen Anteil an unserer hervorragenden Saison. Wir freuen uns, dass wir diesen Weg gemeinsam weitergehen", so Sportdirektor Max Eberl.

Hofmann war 2016 vom Ligarivalen zum fünfmaligen Meister gekommen. In der laufenden Saison gehörte der gebürtige Heidelberger überwiegend zu den Anfangsformationen von Trainer Dieter Hecking.