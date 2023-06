Borussia Dortmund ist offenbar scharf auf Manchester-City-Talent Cole Palmer

Juwele von der Insel und Borussia Dortmund - Das ist bisher eine Erfolgsgeschichte, die sich mit einem City-Talent fortführen könnte.

WAS IST PASSIERT? Ist Cole Palmer von Manchester City das nächste englische Talent, was beim BVB zum Star reift? Laut der Sport Bild ist Borussia Dortmund, wie schon im vergangenen Sommer, am 21-Jährigen interessiert.

WAS IST DER HINTERGRUND? Mit englischen Talenten hat Borussia Dortmund in den vergangenen Jahren sehr gute Erfahrungen gemacht. Jadon Sancho und Jude Bellingham entwickelten sich bei den Schwarz-Gelben zu Weltstars und wurden für viel Geld an die europäischen Spitzenklubs verkauft. In diese prominente Riege könnte nun auch Palmer steigen, sollte ein Wechsel klappen.

WIE GEHT ES WEITER? City-Coach Pep Guardiola verhinderte im vergangen Sommer angeblich einen Transfer, nun könnten sich die Vorzeichen geändert haben, denn: Palmer kommt zwar auf 25 Einsätze in der abgelaufenen Saison, kam jedoch zumeist nur von der Bank zum Einsatz. Der Mittelfeldspieler selbst soll sich einen Wechsel in die Bundesliga vorstellen können. Der Vertrag des englischen U21-Nationalspielers in Manchester läuft noch bis 2026.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Palmer, der seit der U15 alle Jugendmannschaften Englands durchlief und aus der eigenen Jugend von City kommt, verzeichnete in seinen 25 Einsätzen ein Tor und eine Vorlage.