BVB (Borussia Dortmund) vs. Fortuna Düsseldorf: TV, LIVE-STREAM, Aufstellungen, LIVE-TICKER - alles zur Bundesliga-Übertragung

Am 33. Spieltag der Bundesliga empfängt Borussia Dortmund Fortuna Düsseldorf. Goal sagt Euch, wie Ihr die Begegnung im TV und LIVE-STREAM sehen könnt.

Am 33. Spieltag empfängt in der . Anstoß der Begegnung ist wie bei fast allen Spielen im deutschen Oberhaus an diesem Wochenende am Samstag um 15.30 Uhr.

Durch das 2:2 am letzten Samstag bei Werder Bremen beträgt der Rückstand des BVB auf Tabellenführer Bayern München schon vier Punkte. Gegen F95 muss Dortmund somit gewinnen und zudem auf einen Ausrutscher des Konkurrenten hoffen, um im Titelrennen noch eine Chance zu haben.

Düsseldorf belegt dagegen aktuell den zehnten Rang im Bundesliga-Mittelfeld, kann weder in den Abstiegskampf noch auf die europäischen Plätze rutschen. Für die Gäste geht es somit nur noch darum, die Saison zu einem guten Ende zu führen.

Als die beiden Bundesligisten letztmals in der Liga aufeinandertrafen, feierte die Fortuna einen Überraschungserfolg und setzte sich gegen den BVB mit 2:1 durch.

Borussia Dortmund gegen Fortuna Düsseldorf: Die Bundesliga am 33. Spieltag

Duell Borussia Dortmund - Fortuna Düsseldorf Datum Samstag, 11. Mai 2019, 15.30 Uhr Ort Signal Iduna Park, Dortmund ( ) Zuschauer 81.360 Zuschauer

Borussia Dortmund gegen Fortuna Düsseldorf heute live im TV schauen

Ihr interessiert Euch für die Bundesliga und möchtet die Begegnung Borussia Dortmund gegen Fortuna Düsseldorf live im TV sehen? Ob das geht, erfahrt Ihr in diesem Abschnitt.

Borussia Dortmund vs. Fortuna Düsseldorf heute live im Free-TV schauen?

In Deutschland besitzen weder die öffentlich-rechtlichen noch die privaten TV-Sender die Rechte an der Bundesliga. Somit wird auch das Aufeinandertreffen zwischen Borussia Dortmund und Fortuna Düsseldorf nicht im Free-TV übertragen.

Wollt Ihr die Partie dennoch live verfolgen, müsst Ihr auf andere Anbieter ausweichen, um die Begegnung dennoch in voller Länge sehen zu können.

Borussia Dortmund vs. Fortuna Düsseldorf heute live im TV bei Sky sehen

Nur Sky darf samstags die Spiele der Bundesliga im TV zeigen. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass auch BVB gegen F95 nur bei dem Pay-TV-Sender zu sehen sein wird.

Die Sender Sky Sport Bundesliga 3 und Sky Sport Bundesliga 3 HD werden die Begegnung übertragen. Die Vorberichte beginnen jedoch bereits um 13.30 Uhr auf Sky Sport Bundesliga 1 und Sky Sport Bundesliga 1 HD, ehe der Sender um 15.10 Uhr nach Dortmund schalten wird.

Um die kompletten 90 Minuten auf dem TV-Bildschirm sehen zu können, müsst Ihr das Sky-Bundesliga-Paket buchen. Genauere Infos und Preise zu den verschiedenen Sky-Abonnements findet Ihr auf der Webseite des Unternehmens.

BVB (Borussia Dortmund) gegen Fortuna Düsseldorf heute im LIVE-STREAM sehen

Zwar wird Borussia Dortmund gegen Fortuna Düsseldorf heute nicht live im Free-TV übertragen, Ihr habt aber dennoch die Chance, die Begegnung im LIVE-STREAM zu schauen.

Wenn es um die Übertragung der Bundesliga geht, bietet der Pay-TV-Sender seinen Kunden sogar zwei Möglichkeiten, die Spiele zu schauen.

Borussia Dortmund gegen Fortuna Düsseldorf im LIVE-STREAM bei Sky Go und Sky Ticket

Mit der Online-Plattform Sky Go seid Ihr in voller Länge live dabei, wenn die Partie zwischen dem BVB und F95 um 15.30 Uhr angepfiffen wird. Die Übertragung ist dabei identisch mit dem regulären TV-Programm von Sky.

Um das Portal jedoch nutzen zu können, müsst Ihr Sky-Kunde sein. Mit Euren Zugangsdaten und dem PIN könnt Ihr Euch anschließend bei Sky Go einloggen und alle Bundesliga-Spiele am Samstag live schauen.

Die zweite Möglichkeit, um das Duell zwischen Borussia Dortmund und Fortuna Düsseldorf im LIVE-STREAM zu sehen, ist Sky Ticket. Auch hier ist die Übertragung exakt die gleiche wie im regulären TV und beginnt daher ebenfalls um 13.30 Uhr.

Borussia Dortmund gegen Fortuna Düsseldorf im LIVE-STREAM bei DAZN?

Zwar hat DAZN in der Saison 2018/19 ebenfalls Rechte an der Bundesliga, die Partie zwischen Dortmund und Düsseldorf wird aber nicht live bei dem Streaminganbieter übertragen.

Dennoch habt Ihr die Möglichkeit, bei DAZN die besten Szenen der Begegnung zu sehen. Wie das geht, erfahrt Ihr im nächsten Abschnitt.

Die Highlights von Borussia Dortmund vs. Fortuna Düsseldorf bei DAZN sehen

Habt Ihr Borussia Dortmund gegen Fortuna Düsseldorf im TV und im LIVE-STREAM verpasst, könnt Ihr bei DAZN dennoch die Highlights der Begegnung schauen. Dies ist am Samstag gegen 18 Uhr möglich.

Der Streamingdienst zeigt die besten Szenen aller Partien bereits wenige Minuten nach dem Ende. Aber das ist noch nicht alles: Zum Programm von DAZN gehören neben den Bundesliga-Highlights auch die Duelle der Premier League, , und .

Seit dieser Saison zeigt DAZN zudem auch die Begegnungen der und sowie viele Box-, Darts- und UFC-Events.

Mit dem Gratismonat könnt Ihr das Angebot des Streaming-Anbieters zunächst vier Wochen testen. Danach zahlt Ihr 9,99 Euro im Monat und könnt kündigen, wann immer Ihr möchtet.

Das ganze Programm von DAZN seht Ihr in unserer stets aktuellen Übersicht.

BVB (Borussia Dortmund) gegen Fortuna Düsseldorf heute im LIVE-TICKER verfolgen

Doch auch wenn Ihr heute keinen LIVE-STREAM zur Hand habt, müsst Ihr deshalb nicht auf die Begegnung zwischen Borussia Dortmund und Fortuna Düsseldorf verzichten.

Mit dem kostenlosen LIVE-TICKER von Goal seid Ihr live dabei, wenn die beiden Bundesligisten am Samstag in Dortmund aufeinandertreffen und um drei Punkte kämpfen.

Durch diese einfache Alternative, die zudem auch eine Ergänzung zu der normalen TV-Übertragung ist, verpasst Ihr keine Minute der Bundesliga-Begegnung.

Borussia Dortmund vs. Fortuna Düsseldorf: Die Aufstellungen

Sobald die Aufstellungen beider Teams rund eine Stunde vor Anpfiff bekanntgegeben werden, erfahrt Ihr sie an dieser Stelle.