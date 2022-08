BVB: Wochenlange Pause für Neuzugang Niklas Süle

BVB-Neuzugang Niklas Süle hat sich gegen 1860 München eine Verletzung zugezogen. Nun gibt es über die Ausfallzeit Neuigkeiten.

Der BVB muss offenbar länger als zunächst befürchtet auf Neuzugang Niklas Süle verzichten. Der deutsche Nationalspieler war beim Pokalsieg bei 1860 München in der Halbzeit angeschlagen ausgewechselt worden.

Wie der kicker berichtet, werde der Innenverteidiger aufgrund einer Muskelverletzung zwei bis drei Wochen ausfallen. Damit dürfte der ehemalige Bayern-Spieler sowohl beim Bundesliga-Start gegen Bayer Leverkusen am Samstag, als auch zum Auftakt des 2. Spieltags in der darauffolgenden Woche am Freitag beim SC Freiburg aller Voraussicht nach nicht zur Verfügung stehen.

BVB: Hummels könnte Süle in der Startelf verteten

Zuvor hatte Sky vermeldet, dass Süle sich beim Pokalspiel eine Muskelverletzung zugezogen hatte, ohne allerdings eine genaue Ausfalldauer zu nennen.

Dortmund-Trainer Edin Terzic hatte nach der Partie bei den Löwen noch optimistischer geklungen und mehr oder weniger von einer Vorsichtsmaßnahme gesprochen. "Niklas hat ein bisschen was am Oberschenkel gespürt. Das ist das Gute, wir müssen kein Risiko mehr eingehen, wir konnten Mats Hummels einwechseln. So stellen wir uns das vor."

Jener Hummels dürfte es auch sein, der Süle in der Startelf vertritt und den Platz an der Seite von Nico Schlotterbeck in der Innenverteidigung einnimmt. Beim Pflichtspielauftakt hatte sich Terzic für eine Viererkette entschieden und dem Duo Süle-Schlotterbeck den Vortritt vor dem erfahrenen Vizekapitän gegeben.

Die beiden hätten es "in der Woche jetzt wirklich gut gemacht. Das heißt nicht, dass Mats es schlechter gemacht hat. Aber es muss einen treffen. Heute hat es Mats getroffen, aber er geht da professionell mit um und wir sind sicher, dass wir uns auf ihn verlassen können", erklärte Terzic seine Entscheidung und verteilte an Hummels für seinen Auftritt nach Einwechslung ein Lob. "Er hat ein hervorragendes Spiel gemacht. Er war sofort da, sehr präsent, sehr zweikampfstark, sehr klar im Passspiel."