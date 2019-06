Borussia Dortmund (BVB) U17 vs. 1. FC Köln U17: TV, LIVE-STREAM, Aufstellung und Co. - so wird das B-Jugend-Finale übertragen

Getty

Die Nachwuchskicker des BVB und aus Köln stehen im Finale der U17 Bundesliga. Goal erklärt Euch, wie Ihr das Spiel der Top-Talente live sehen könnt.