Ex-Barca-Talent Bojan Krkic schließt sich MLS-Klub Montreal Impact an

Von Stoke City hatte er sich ein Jahr vor Vertragsende getrennt, künftig spielt Ex-Barca-Talent Bojan Krkic in der MLS für Montreal Impact.

Angreifer Bojan Krkic, einst gefeiertes Talent beim , heuert bei an. Der 28-Jährige unterschreibt einen Vertrag über anderthalb Jahre bis Ende 2020, wie der Klub aus der am Mittwoch vermeldete.

Tags zuvor war bekannt geworden, dass sich Stoke City und Krkic in gegenseitigem Einvernehmen getrennt haben . Beim englischen Zweitligisten hatte der Spanier eigentlich noch Vertrag bis Sommer 2020.

Bojan sera présenté à la mi-temps du match aller de la demi-finale du Championnat canadien, ce soir au Stade Saputo.



🎟️ >> https://t.co/InRkS58aQQ@BoKrkic will be presented during half-time of the #CanChamp semifinals first leg, tonight at Stade Saputo.#IMFC #AllezMTL pic.twitter.com/UAP4dscF8j — Impact de Montréal (@impactmontreal) August 7, 2019

Krkic hatte 2007 nur wenige Tage nach seinem 17. Geburtstag für Barcas Profis debütiert und wurde bereits als neuer Lionel Messi gefeiert. Immerhin absolvierte er insgesamt 163 Pflichtspiele (41 Tore) für die Katalanen, die hohen Erwartungen konnte der frühere spanische Nationalstürmer allerdings nie erfüllen.

Bojan Krkic trägt bei Montreal Impact die Nummer 9

Nach zwischenzeitlichem Verkauf an die im Sommer 2011 und Leihen zum AC Milan und Amsterdam verließ Krkic Barca schließlich 2014 endgültig und wechselte zu Stoke. Auch bei den Potters gelang aber nie nachhaltig der Durchbruch, während seiner fünf Jahre in Stoke wurde er für ein halbes Jahr an und für eine Saison an verliehen.

Vergangene Spielzeit war Krkic in 21 -Einsätzen nur ein Tor geglückt. Bei Montreal, wo unter anderem auch Ex-Arsenal-Verteidiger Bacary Sagna unter Vertrag steht, erhält er die Rückennummer 9.