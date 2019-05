Bittere Bilanz für Barcelona-Stürmer Luis Suarez: Nur fünf Tore in 30 Champions-League-Spielen

Beim FC Barcelona gehört Luis Suarez zu den Stammspielern, in der Champions League hat der Stürmer zuletzt aber nur selten getroffen.

Bittere Bilanz für Barcelona-Stürmer Luis Suarez: Seit dem Viertelfinale gegen in der Saison 2015/16 hat der 32-Jährige in 30 Spielen nur fünf Tore in der geschossen.

Auch am Dienstag konnte der Stürmer aus das Ausscheiden gegen den (0:4) nicht verhindern. Zum 3:0 im Hinspiel vor einer Woche hatte Suarez noch einen seiner seltenen CL-Treffer beigetragen.