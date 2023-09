Der DFB hat auf der Suche nach einem neuen Bundestrainer noch keine offizielle Anfrage an den FC Bayern München wegen Julian Nagelsmann gestellt.

WAS IST PASSIERT? Bayerns Vorstandsboss Jan-Christian Dreesen hat verraten, dass es bislang noch keine Kontaktaufnahme des DFB für eine Verpflichtung von Top-Trainerkandidat Nagelsmann gab.

WAS WURDE GESAGT? "Bisher gibt es keine Anfrage", rief Bayerns Vorstandsboss Dreesen vor der Allianz-Arena einem Sky-Team zu. Der 56-Jährige weiter: "Und da das ein Drei-Parteien-Geschäft ist, brauchst du jemanden, der dich erst fragt, bevor du was dazu sagst."

WAS IST DER HINTERGRUND? Nagelsmann ist einer der heißesten Kandidaten für die Nachfolge des entlassenen Hansi Flick beim DFB-Team. Da der 36-Jährige trotz seines Aus im März noch einen Vertrag bei Bayern hat, muss sich der DFB mit dem deutschen Meister in Verbindung setzen, wenn er Nagelsmann als neuen Bundestrainer installieren will.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty Images

Nächstes Spiel Bundesliga FCB LEV Info