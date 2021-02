Biathlon-WM live: Die Staffel der Männer und der Frauen heute im TV und LIVE-STREAM sehen

Die Biathlon-WM findet sein Ende, heute finden die Staffeln der Frauen und Männer statt. Goal erklärt, wie diese im TV und LIVE-STREAM gezeigt werden.

Am 10. Februar begann die Biathlon-WM 2021 in Pokljuka, Slowenien, heute steht der vorletzte Wettkampftag an. Um 11.45 Uhr startet die Staffel der Frauen, um 15 Uhr findet die Männerstaffel statt.

Im Medaillenspiegel sind die Verhältnisse bereits jetzt klar - ganz an der Spitze befindet sich Norwegen mit insgesamt acht Medaillen (Vier Gold, eine Silber, drei Bronze). Auf Rang zwei befindet sich Frankreich mit sechs Medaillen (jeweils zwei pro Edelmetall).

Auch Deutschland kann bereits eine Medaille vorweisen: Arnd Peiffer konnte sich im Einzelrennen der Männer den zweiten Platz sichern und das Silber gewinnen.

Heute ist vor dem Massenstart am Sonntag die letzte Gelegenheit, eine Medaille als Team zu gewinnen. Goal erklärt, wie die Staffel-Rennen heute im TV und LIVE-STREAM übertragen werden.

Biathlon WM 2021 in Pokljuka: Alle Informationen zu den heutigen Staffeln

Wettbewerb Frauenstaffel / Männerstaffel | Biathlon WM 2021 Datum Samstag | 20.02.2021 Uhrzeit Staffel der Frauen: 11.45 Uhr Staffel der Männer: 15 Uhr Beteiligte Nationen (beide Wettkämpfe) Deutschland

Frankreich

Schweden

Russland

Norwegen

Belarus

Italien

Ukraine

Österreich

Tschechien

Schweiz

USA

Kanada

Polen

Finnland

Estland

Kasachstan

Japan

Slowakei

Südkorea

Bulgarien

Slowenien Ort Pokljuka | Slowenien

Frauen- und Männerstaffel der Biathlon-WM heute LIVE: So seht ihr Wintersport im TV

Die Temperaturen in Deutschland steigen langsam wieder, früher oder später wird man auch wieder das Wort Frühling in den Mund nehmen - noch ist aber noch genug Zeit für Wintersport!

Aktuell befinden sich die besten Biathlet:innen der Welt in Slowenien, um die WM auszutragen - das gelingt bisher trotz der Corona-Pandemie einigermaßen vernünftig. Auch heute wird wieder geschossen und Ski gefahren - Goal erklärt euch, wie ihr Biathlon im TV und LIVE-STREAM verfolgt.

Biathlon im Free-TV: ZDF überträgt die Männer- und Frauen-Staffel heute LIVE

Fangen wir im Fernsehen an: Dort gibt es nämlich seit Jahren zwei Adressen, die für Wintersport aller Art zuständig ist. Dabei handelt es sich um die beiden öffentlich-rechtlichen, also frei empfangbaren, Fernsehsender Das Erste (ARD) und ZDF.

Auch heute ist einer der beiden Sender beteiligt: Das ZDF bietet heute jede Menge LIVE-Sport im Schnee an. Die Biathlon-WM gehört auch zum Programm - sowohl die 24-Kilometer-Staffel der Frauen als auch die 30-Kilometer-Staffel der Männer wird hier gezeigt.

Dorothea Wierer gibt beim Single-Mixed im letzten Schießen die mögliche Goldmedaille aus der Hand – und nimmt es dennoch mit Humor.

Biathlon-WM heute LIVE im TV: So wird die Frauen-Staffel übertragen

Ihr wisst nicht, wie ihr das ZDF empfangt oder auf eurem TV einrichtet? Dann sollte euch diese Hilfestellung des Free-TV-Senders weiterhelfen. Die Staffel der Frauen wird im ZDF ab 11.35 Uhr folgendermaßen ablaufen.

Wettbewerb : 4 x 6 km Staffel Frauen

: 4 x 6 km Staffel Frauen Geschätzte Zeiten der Übertragung: 11.35 Uhr bis 13.20 Uhr

11.35 Uhr bis 13.20 Uhr Reporter : Christoph Hamm, Herbert Fritzenwenger

: Christoph Hamm, Herbert Fritzenwenger Moderation : Alexander Ruda

: Alexander Ruda Experte : Sven Fischer

: Sven Fischer Fernsehsender: ZDF

Männer-Staffel LIVE im TV: Die Biathlon WM 2021 läuft LIVE im ZDF

Das Übertragungsteam des ZDF bleibt gleich - ihr werdet also die gleichen Stimmen zu hören bekommen. Auch hier müsst ihr nichts weiter tun, als das ZDF einzuschalten - um 14.40 Uhr geht's los.

Wettbewerb : 4 x 7,5 km Staffel Männer

: 4 x 7,5 km Staffel Männer Geschätzte Zeiten der Übertragung: 14.40 Uhr bis 16.30 Uhr

14.40 Uhr bis 16.30 Uhr Reporter : Christoph Hamm, Herbert Fritzenwenger

: Christoph Hamm, Herbert Fritzenwenger Moderation : Alexander Ruda

: Alexander Ruda Experte : Sven Fischer

: Sven Fischer Fernsehsender: ZDF

Auch DAZN überträgt: So seht ihr die Biathlon-WM auf eurem TV-Gerät

Nicht nur das ZDF überträgt am heutigen Samstag die Biathlon-WM, auch DAZN überträgt die Weltmeisterschaft im Schnee! Dank der Übertragungslizenzen von Eurosport werden beide Staffeln ebenfalls auf der modernen Plattform ausgestrahlt.

DAZN ist zwar ein Streamingdienst, trotzdem könnt ihr Biathlon heute dank DAZN auf eurem Fernseher sehen: Mit einem Smart-TV benötigt ihr nur die kostenlose DAZN-App und schon seid ihr mit der Übertragung in Pokljuka!

Biathlon-WM 2021 heute im LIVE-STREAM sehen: DAZN und das ZDF übertragen die Staffeln der Frauen und Männer

Welche beiden Sender/Anbieter die Biathlon-WM heute übertragen, haben wir bereits geklärt: DAZN und das ZDF sind heute dafür zuständig, euch die Biathlon-WM auf den Bildschirmen zu zeigen. In den nächsten Abschnitten setzen wir uns ein wenig mehr damit auseinander, wie man die beiden Übertragungen streamen kann.

Biathlon-Staffel der Männer und Frauen kostenlos im TV und LIVE-STREAM sehen: Der DAZN Probemonat

Ihr wollt die Biathlon-WM aus Slowenien heute im LIVE-STREAM auf DAZN sehen, wisst aber nicht, ob sich dafür ein kostenpflichtiges Abonnement lohnt? Keine Sorge, ihr müsst dafür nichts bezahlen!

Mit dem DAZN Probemonat könnt ihr 30 Tage lang auf alle Inhalte zugreifen - kostenlos und unverbindlich! Wenn ihr also das Abonnement nicht weiterführen wollt, könnt ihr einfach rechtzeitig kündigen.

Die Biathlon-Staffel aus Slowenien heute: So günstig ist DAZN

Der Probemonat ist vorbei, aber ihr wollt weiterhin das DAZN-Programm in vollen Zügen ausnutzen? Dann habt ihr jetzt die Qual der Wahl, mit dem Monatsabo und dem Jahresabo habt ihr gleich zwei Möglichkeiten. Das gezeigte Programm bleibt dabei gleich.

Monatsabo Monatliche Kündigung möglich Monatliche Abbuchung 11,99 Euro pro Monat Jahresabo Jährliche Kündigung möglich Jährliche Abbuchung 119,99 Euro pro Jahr

Kostenlose LIVE-STREAMS: So überträgt das ZDF die Biathlon-WM im Internet

Ihr wollt die Biathlon-WM im ZDF sehen, habt aber zuhause keinen Fernseher oder wollt es auf dem Handy oder Tablet schauen? Kein Problem, alle Inhalte, die im ZDF und seine Spartenprogramme übertragen werden, sind in der ZDF Mediathek zu finden!

Da das ZDF ja zu den frei empfangbaren Sendern gehört, sind die Inhalte im Netz ebenfalls kostenlos zu sehen! Entweder ihr sucht zdfmediathek.de auf, oder ihr ladet euch die kostenlose App im Play Store oder App Store herunter.

Biathlon WM 2021: Die Übertragung der Männer-Staffel und Frauen-Staffel heute im TV und LIVE-STREAM - ein Überblick

