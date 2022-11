Biathlon heute live: Der Weltcup in Kontiolahti im TV und LIVE STREAM

Der Biathlon-Weltcup in Kontiolahti startet. Alle Infos zur Übertragung des gesamten Weltcups im TV und LIVE-STREAM findet Ihr hier bei GOAL.

Heute Nachmittag (29. November 2022) startet der Biathlon-Weltcup in Kontiolahti. Als erstes stehen heute die 20 km Einzel der Herren an, die um 13.15 Uhr starten.

Der Weltcup in Kontiolahti dauert bis zum 4. Dezember, insgesamt wird der Weltcup bis März 2023 gehen und in neun verschiedenen Orten stattfinden. Die deutschen Biathletinnen und Biathleten müssen sich dabei sowohl im Einzel, im Sprint, in der Verfolgung und im Massenstart sowie in der Staffel, der Mixed-Staffel und der Single-Mixed-Staffel beweisen. Auch in Deutschland gibt es übrigens eine Weltcup-Station, wer dort dabei sein möchte, der muss nach Ruhpolding reisen. Gesamtsieger des Weltcups waren letztes Jahr der Franzose Quentin Fillon Maillet und die Norwegerin Marte Olsbu Roeiseland.

GOAL liefert Euch die wichtigsten Infos zur Übertragung des Biathlon-Weltcups in Kontiolahti.

Biathlon heute live: Die wichtigsten Daten zum Weltcup

Event Biathlon-Weltcup Start 29. November - 13.15 Uhr Ende 4. Dezember - 15.15 Uhr Veranstaltungsort Kontiolahti (Finnland)

Biathlon heute live: Wann finden die einzelnen Disziplinen statt?

Der Weltcup in Kontiolahti erstreckt sich, wie Ihr bereits gelesen habt, vom 29. November bis zum 4. Dezember. Wann genau die einzelnen Disziplinen stattfinden, haben wir hier noch einmal für Euch zusammengefasst.

Datum Disziplin 29. November - 13.15 Uhr Einzel der Herren (20 km) 30. November - 13.15 Uhr Einzel der Damen (15 km) 1. Dezember - 11 Uhr Staffel der Herren (4 x 7,5 km 1. Dezember - 13.35 Uhr Staffel der Damen (4 x 6 km) 3. Dezember - 10.45 Uhr Sprint der Herren (10 km) 3. Dezember - 13.45 Uhr Sprint der Damen (7,5 km) 4. Dezember - 12.15 Uhr Verfolgung der Herren (12,5 km) 4. Dezember - 14.15 Uhr Verfolgung der Damen (10 km)

Biathlon heute live: Der Weltcup in Kontiolahti im TV

Ihr wollt jetzt natürlich wissen, wo Ihr den Weltcup live im TV sehen könnt. Dabei können wir Euch weiterhelfen. Was die TV-Übertragung angeht, habt Ihr zwei Auswahlmöglichkeiten.

Biathlon heute live: Die Übertragung des Weltcups in der ARD

Die ARD zeigt alle Disziplinen des Biathlon-Weltcups komplett live im Free-TV. Ihr braucht also dort nur zu den oben angegebenen Zeiten einzuschalten und seid schon live mit dabei, wenn die deutschen Biathletinnen und Biathleten um die Weltcup-Punkte in Finnland kämpfen.

Die Übertragung im Free-TV ist dabei selbstverständlich völlig kostenlos.

Biathlon heute live: Der Weltcup bei Eurosport 1

Ebenso live sehen könnt Ihr den Weltcup bei Eurosport 1. Wie der Name schon verrät, handelt es sich hierbei um einen Sender, bei dem Ihr ein reines Sportprogramm vorfindet.

Genau wie die ARD könnt Ihr aber auch Eurosport 1 im frei empfangbaren Fernsehen finden und müsst nichts zusätzlich für die Übertragung bezahlen.

Nur die Sprints der Damen und Herren werden am Samstag, den 3. Dezember, nicht gezeigt, alle anderen Disziplinen könnt Ihr dort live verfolgen.

Biathlon heute live: Den Weltcup per LIVE-STREAM erleben

Ihr könnt den Weltcup nicht nur im TV sehen, sondern auch per LIVE-STREAM verfolgen. Dafür stehen Euch auch wieder verschiedene Optionen offen.

Biathlon heute live: Der LIVE-STREAM der ARD

Die ARD bietet wie gewohnt einen LIVE-STREAM an, bei dem Ihr die gleichen Bilder und Kommentatoren wie im TV geliefert bekommt. Der STREAM ist einfach über diesen Link aufrufbar und außer einem internetfähigen Gerät benötigt Ihr dafür nichts.

Wie die TV-Übertragung ist der LIVE-STREAM bei der ARD völlig kostenfrei.

Biathlon heute live: Der LIVE-STREAM von Eurosport 1

Die Übertragung von Eurosport 1 könnt Ihr ebenfalls per LIVE-STREAM ansehen, allerdings leider nicht kostenlos. Dafür braucht Ihr ein kostenpflichtiges Abo bei discovery+, zu denen Eurosport mittlerweile gehört.

Das kostet Euch entweder 3,99 Euro pro Monat oder einmalig 39,99 Euro, wenn Ihr Euch für das Jahresabo entscheidet. Erst nach Abschluss einer Abo-Variante bekommt Ihr Zugriff auf den Eurosport-LIVE-STREAM.

Den Link zur Anmeldung bei discovery+ findet Ihr hier.

Biathlon heute live: Mit DAZN zum LIVE-STREAM des Weltcups

Der Sport-Streamingdienst DAZN ist die letzte Möglichkeit, wie Ihr auf den LIVE-STREAM des Weltcups zugreifen könnt. Dieser Streamingdienst hat nämlich eine Kooperation mit Eurosport 1, die es Euch ermöglicht, bei DAZN auf den LIVE-STREAM von Eurosport 1 zuzugreifen.

Dafür braucht Ihr kein extra Abonnement, ein Abo bei DAZN reicht aus und Ihr könnt dort den LIVE-STREAM zum Weltcup sehen. Ein DAZN-Abo kostet Euch übrigens 29,99 Euro pro Monat im Monatsabo. Mit dem Jahresabo kommt Ihr etwas billiger weg, dann zahlt Ihr 24,99 Euro monatlich.

Dafür könnt Ihr dort natürlich nicht nur den Weltcup in Kontiolahti sehen, sondern noch viele andere hochkarätige Sportevents. DAZN zeigt beispielsweise alle Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga, die französische, italienische und spanische Liga sowie viele Spiele der Champions League.

Mehr Infos zu den Inhalten bei DAZN gibt es hier:

Biathlon heute live: Die Übertragung des Weltcups im Überblick