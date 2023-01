Wann fängt Biathlon heute an? Die Verfolgung der Frauen und Männer in Antholz live im TV und STREAM

Heute beginnt in Antholz die Verfolgung der Männer und Frauen. GOAL hat alle Infos zur Übertragung des Biathlon-Weltcups im TV und LIVE-STREAM.

Die Verfolgung der Männer und Frauen startet heute Nachmittag (21. Januar 2023) in Antholz. Die Frauen beginnen um 13:00 Uhr, die Männer dann zwei Stunden später um 15:00 Uhr.

Während die Männer 12km absolvieren müssen, sind es bei den Frauen insgesamt zwei Kilometer weniger. Beide Parteien müssen jeweils vier Schießen absolvieren, bei denen es wie im Sprint, 150m-Strafrunden für jeden Fehler gibt. Die Abstände zwischen den Athleten beim Start ergeben sich übrigens aus den Ergebnissen des Sprints. Der Sprintsieger startet als Erstes. Je nachdem wie viel Rückstand man auf den Sieger im Sprint hatte, muss man jetzt diese Zeit abwarten, bevor man selber starten darf. Maximal jedoch müssen die Biathleten vier Minuten nach Start des Sprintsiegers warten, bevor sie selbst in das Geschehen eingreifen können.

GOAL liefert Euch in gewohnter Manier alle nötigen Infos, damit Ihr wisst, wo Ihr die Verfolgung der Frauen und Männer live im TV und LIVE-STREAM verfolgen könnt.

Biathlon heute: Die Eckdaten zur Verfolgung der Frauen und Männer

Event Verfolgung der Frauen und Männer Wettbewerb Biathlon-Weltcup Beginn Frauen: 21. Januar - 13:00 Uhr Männer: 21. Januar - 15:00 Uhr Ort Antholz (Italien)

Biathlon heute: Die Verfolgung im TV sehen

Die einzelnen Disziplinen des Biathlon-Weltcups werden natürlich wie gewohnt auch im TV übertragen. Genauere Infos dazu liefern wir Euch jetzt.

Biathlon heute: Die Übertragung der Verfolgung im ZDF

Das ZDF überträgt sowohl die Verfolgung der Frauen als auch im Anschluss die Verfolgung der Männer live im Free-TV. Ihr könnt bereits um 12:50 Uhr einschalten und die Vorberichterstattung mit Moderator Alexander Ruda und Experte Sven Fischer sehen. Für das Kommentieren der Verfolgung sind dann Christoph Hamm und Herbert Fritzwenger zuständig.

Ebenso beginnt die Übertragung der Verfolgung der Männer bereits zehn Minuten vor Start um 14:50 Uhr. Die Besetzung des ZDF bleibt dabei genauso gleich.

Biathlon heute: Mit Eurosport2 zusehen

Während Eurosport1 einfach im Free-TV zu empfangen ist, könnt Ihr Eurosport2 nur im Pay-TV sehen. Wer die Verfolgung in Antholz heute also gerne dort sehen möchte, der muss dafür bezahlen. Mehr Infos dazu, wie Ihr Eurosport2 im Pay-TV empfangen könnt, gibt es hier zum Nachlesen.

Biathlon heute: Den Biathlon-Weltcup im LIVE-STREAM sehen

Falls Ihr per LIVE-STREAM zusehen möchtet, dann lest Euch die folgenden Abschnitte aufmerksam durch.

Biathlon heute: Den LIVE-STREAM zur Verfolgung beim ZDF sehen

Wenn Ihr beim ZDF zusehen wollt, dann findet Ihr den LIVE-STREAM direkt dort auf der Website. Dieser ist natürlich völlig kostenlos einsehbar, die Übertragungszeiten sind ebenfalls dieselben wie im TV. Was Ihr allerdings benötigt ist ein internetfähiges Endgerät, auf dem Ihr den LIVE-STREAM dann auch verfolgen könnt.

Biathlon heue: Der LIVE-STREAM bei Eurosport2

Den LIVE-STREAM von Eurosport2 wollen wir Euch nicht vorenthalten, allerdings ist dieser wie die Übertragung im Pay-TV mit Kosten verbunden. Eurosport ist mittlerweile nämlich Teil von Discovery, und die LIVE-STREAMS des Sport-Senders könnt Ihr nur noch mit einem Abo bei disocvery+ sehen.

Das Monatsabo dort gibt es schon für 3,99 Euro monatlich, für ein Jahresabo müsst Ihr 39,99 Euro hinlegen. Mehr Infos dazu findet Ihr hier.

Biathlon heute: Bei DAZN den LIVE-STREAM zur Verfolgung in Antholz sehen

Eine Möglichkeit, wie Ihr den LIVE-STREAM sehen könnt, haben wir noch im Angebot. DAZN hat nämlich viele Übertragungen von Eurosport im Programm, da die beiden Firmen mittlerweile zusammenarbeiten.

Ihr braucht also nur ein Abo bei DAZN und könnt schon u.a. den Biathlon-Weltcup dort per LIVE-STREAM sehen. Das teuerste DAZN-Abo kostet Euch 29,99 Euro pro Monat und ermöglicht Euch Zugang zum kompletten Programm des Sport-Streamingdienstes. Damit könnt Ihr also u.a. die Bundesliga, Champions League, LaLiga, Serie A, NFL, UFC und diverse andere Liveübertragungen sehen.

Den Biathlon-Weltcup könnt Ihr aber schon mit dem Abonnement für 9,99 Euro monatlich live bei DAZN im STREAM verfolgen. Genauere Infos zu den verschiedenen Abo-Paketen findet Ihr hier.

Sobald Ihr dann ein DAZN-Abo abgeschlossen habt, könnt Ihr dort heute ab 13:00 Uhr die Verfolgung der Frauen sehen und ab 15:00 Uhr das Rennen der Männer.

