Am heutigen Donnerstag, 2. Dezember, wird der Biathlon-Weltcup 2021/22 fortgesetzt. Im schwedischen Östersund bestreiten die Frauen und Männer ihren zweiten Sprint der Saison. Der Sprint der Frauen über 7,5 Kilometer beginnt um 13.45 Uhr, der Sprint der Männer über 10 Kilometer um 16.30 Uhr.

Am vergangenen Wochenende starteten die besten Biathletinnen und Biathleten in Östersund in die neue Weltcup-Saison. Um die Reisestrapazen für die Sportler zum Anfang der Saison nicht zu groß werden lassen, finden von heute bis Sonntag ebenfalls in Östersund die nächsten Wettbewerbe statt.

Aus deutscher Sicht verlief der Saisonstart durchwachsen. Nur Denise Hermann schaffte es als Dritte im Einzel aufs Podest.

Die Sieger der beiden ersten Sprints waren mit Hanna Öberg und Sebastian Samuelsson zwei Lokalmatadoren. Beste deutsche Frau war Franziska Preuß als Siebte, bester DSV-Skijäger Philipp Nawrath als Sechster.

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wie und wo die Sprints der Männer und Frauen heute live im TV und LIVE-STREAM übertragen werden.

Biathlon, Übertragung heute: Der Sprint der Männer und Frauen im Überblick

Wettbewerb Biathlon-Weltcup 2021/22 Datum Donnerstag, 2. Dezember 2021 Uhrzeit 13.34 Uhr (Frauen), 16.30 Uhr (Männer) Ort Östersund (Schweden)

Biathlon, Übertragung heute: Sprint der Männer und Frauen in Östersund heute live im TV und LIVE-STREAM - So wird der Weltcup übertragen

Biathlon ist in Deutschlad die wohl populärste Wintersportart. Klar, dass deshalb alle Weltcup-Rennen live im TV und im LIVE-STREAM übertragen werden.

Die Übertragungsrechte im Free-TV liegen bei den beiden öffentlich-rechtlichen Sendern ARD und ZDF sowie bei Eurosport. Diese zeigen die Rennen auch im LIVE-STREAM.

Mit DAZN sitzt dort ein weiterer Anbieter mit im Boot der Liveanbieter.

In den folgenden Abschnitten zeigen wir Euch, wie die Sprintwettbewerbe der Männer und Frauen heute live im TV und im LIVE-STREAM gezeigt werden.

Biathlon, Übertragung heute: Sprint der Männer und Frauen in Östersund heute live im Free-TV

ARD und ZDF wechseln sich in ihrer Liveberichterstattung vom Wintersport ab. In dieser Woche ist die ARD an der Reihe.

Das Erste beginnt um 13.30 Uhr mit der Übertragung vom Sprint der Frauen, die Übertragung vom Sprint der Männer startet um 16.10 Uhr. Kommentiert werden die Rennen von Wilfried Hark (Frauen) und Christian Dexne (Männer).

Ebenfalls live im Free-TV könnt Ihr beide Sprint auf Eurosport live verfolgen. Der Privatsender beginnt um 13.35 Uhr bzw. 16.20 Uhr mit den Live-Übertragungen.

Biathlon, Übertragung heute: Sprint der Männer und Frauen heute im LIVE-STREAM

Durch eine Kooperation von Eurosport und DAZN sind alle Inhalte des Sportsenders auch auf der Streaming-Plattform abrufbar. DAZN-Kunden haben somit die Möglichkeit, Eurosport 1 und Eurosport 2 dauerhaft als LIVE-STREAM zu sehen, und damit auch heute den Sprint der Frauen und den Sprint der Männer in Östersund.

Ein DAZN-Abo kostet entweder 14,99 Euro (jderzeit kündbares Monatsabo) oder 149,99 Euro (Jahresabo). Wer ein Abo abgeschlossen hat, hat nicht nur Zugriff auf die Wintersport-Inhalte, sondern kann auch Spitzenfußball der Champions League, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 und Primera Division live sehen. Zudem hat DAZN US-Sport (NFL, NBA), Boxen, UFC, Handball, Tennis, Darts und weitere Sportarten im Programm.

Einen LIVE-STREAM bieten heute zudem auch die ARD und Eurosport an. Während der LIVE-STREAM der ARD kostenlos ist, müsst Ihr für den Eurosport-Player, den offiziellen Eurosport-Streamingkanal, bezahlen. Ein Monats-Abo kostet 5,99 Euro.

Biathlon heute: Die Übertragungen im TV und im LIVE-STREAM

Free-TV : ARD, Eurosport

: ARD, Eurosport LIVE-STREAM : DAZN, ARD, Eurosport Player

: DAZN, ARD, Eurosport Player LIVE-TICKER: SPOX

