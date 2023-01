Biathlon heute im TV und LIVE STREAM: Der Sprint der Frauen in Pokljuka

Der Biathlon-Weltcup macht im slowenischen Pokljuja Halt. Alle Infos zur Übertragung des Sprints der Frauen findet Ihr hier bei GOAL.

In Slowenien werden sechs Rennen des Biathlon-Weltcups gelaufen, heute Nachmittag (5. Januar 2023) ab 14.20 Uhr startet der 7,5km-Sprint der Frauen.

In den unterschiedlichen Disziplinen des Weltcups, wie beispielsweise der Mixed-Staffel oder den Einzelrennen, sammeln die Teilnehmer Punkte, die am Ende zusammengerechnet werden. Gesamtsieger des Weltcups wird dann die Person mit der höchsten Punktzahl. Für einen Sieg in einem Einzelwettbewerb gibt es 90 Punkte. Teilweise werden noch bis zum 40. Platz Punkte verteilt. Titelverteidigerin bei den Frauen ist übrigens die Norwegerin Marte Olsbu Roeiseland.

GOAL liefert Euch alle wichtigen Infos zur Übertragung des Sprints der Frauen im TV und LIVE-STREAM.

Biathlon heute live: Der Sprint der Frauen auf einen Blick

Event Sprint (7,5km) der Frauen Wettbewerb Biathlon-Weltcup Beginn 5. Januar - 14.20 Uhr Ort Pokljuka (Slowenien)

Biathlon heute live: Wo kann man den Sprint live im TV sehen?

In den folgenden zwei Abschnitten erklären wir Euch, wo Ihr den 7,5 Kilometer langen Sprint der Frauen heute im TV verfolgen könnt.

Biathlon heute live: Die Übertragung des ZDF

Das komplette Event könnt Ihr heute live im ZDF sehen. Die Übertragung beginnt um 14.05 Uhr. Dort stimmen Euch dann Moderator Alexander Ruda und Experte Sven Fischer auf das Rennen ein, bevor um 14.20 Uhr das Kommentatoren-Duo bestehend aus Christoph Hamm und Herbert Fritzenwenger übernimmt.

Biathlon heute live: Den Sprint der Frauen bei Eurosport2 sehen

Eurosport2 kann ebenfalls mit einer TV-Übertragung aufwarten. Auch dort seht Ihr das Rennen komplett live. Der Sender Eurosport2 ist außerdem genau wie das ZDF einfach im Free-TV zu finden, für das Zusehen müsst Ihr dort also auch nichts bezahlen.

Biathlon heute live: Wo läuft das Rennen im LIVE-STREAM?

Per LIVE-STREAM könnt Ihr Euch den Sprint natürlich auch ansehen. Auch dafür gibt es wieder unterschiedliche Optionen, die wir Euch im Folgenden genauer darstellen.

Biathlon heute live: Der LIVE-STREAM des ZDF

Den LIVE-STREAM des ZDF kann jeder abrufen, der über ein internetfähiges Gerät verfügt. Ihr könnt einfach auf diesen Link klicken und seid schon direkt live mit dabei. Außerdem ist der LIVE-STREAM genauso wie die TV-Übertragung komplett kostenlos. Ihr braucht auch kein Abo abzuschließen.

Biathlon heute live: Der LIVE-STREAM von Eurosport2

Den LIVE-STREAM von Eurosport2 könnt Ihr leider nicht kostenlos sehen. Dafür braucht es nämlich ein Abonnement, und das kostet Euch entweder 3,99 Euro pro Monat oder 39,99 Euro für ein ganzes Jahr.

Abschließen müsst Ihr dieses Abo dann bei discovery+, denn Eurosport ist mittlerweile Teil des US-Medienkonzerns Discovery. Genaueres dazu und den Link, um Euch bei discovery+ anzumelden, haben wir hier für Euch.

Biathlon heute live: Mit DAZN zum LIVE-STREAM

Eine letzte Option zum Zusehen haben wir noch: Der Sport-Streamingdienst DAZN hat nämlich ebenfalls einen LIVE-STREAM im Angebot.

Durch eine Kooperation von DAZN und Eurosport ist es nämlich möglich, die LIVE-STREAMS von Eurosport auch bei DAZN zu sehen. Falls Ihr also bereits Kunde bei DAZN seid, dann könnt Ihr dieses Wintersportevent dort einfach per STREAM verfolgen.

Ohne gültiges Abo geht aber natürlich auch bei DAZN nichts. Die Kosten dafür belaufen sich auf 29,99 Euro pro Monat oder 24,99 Euro monatlich für ein Jahresabo. Die LIVE-STREAMS von Eurosport sind aber natürlich nur ein kleiner Teil dessen, was Euch bei DAZN erwartet.

Hier seht Ihr die Bundesliga, LaLiga, Serie A und Champions League. Außerdem laufen dort die NBA und NFL, Tennis, Darts, Motorsport, die UFC und vieles mehr.

Wenn Ihr also euer Abo abgeschlossen habt, könnt Ihr heute direkt den Biathlon-Weltcup live bei DAZN sehen. Die Übertragung startet pünktlich um 14.20 Uhr.

