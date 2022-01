Biathlon heute live: Der Sprint der Frauen in Ruhpolding im TV und LIVE-STREAM

Am heutigen Mittwochnachmittag (12. Januar 2022) findet der Biathlon-Weltcup in Ruhpolding statt. Der Sprint der Damen startet um 14:15 Uhr.

Hier werden u.a. Denise Herrmann, Maren Hammerschmidt und Franziska Preuß um den Sieg mitkämpfen. Stattfinden wird das Rennen in der Chiemgau-Arena, der zweitgrößten Biathlon-Arena Deutschlands. Seit 1980 werden dort jährlich im Januar Wettbewerbe des Weltcups ausgetragen. Ob es den deutschen Frauen heute gelingt, einen Sieg einzufahren, sehen wir also ab 14:15 Uhr.

GOAL liefert Euch alle Infos zur Übertragung des Sprints der Damen im TV und LIVE-STREAM.

Biathlon heute live: Der Sprint im Überblick

Wettbewerb IBU-Biathlon-Weltcup Event Sprint der Damen Beginn 12. Januar - 14:15 Uhr Veranstaltungsort Chiemgau-Arena (Ruhpolding)

Biathlon heute live: Den Sprint der Frauen im TV sehen

Gute Nachrichten für alle, die den Biathlon-Weltcup gerne im TV verfolgen wollen. Das komplette Event wird live und in voller Länge im ZDF übertragen. Das ZDF ist natürlich ganz normal im Free-TV zu sehen, Ihr könnt also einfach einschalten und das Event live ab 14:15 Uhr verfolgen. Die Besetzung zur Berichterstattung vor Ort sieht beim ZDF folgendermaßen aus:

Reporter: Christoph Hamm

Co-Kommentator: Herbert Fritzwenger

Moderator: Alexander Ruda

Experte: Sven Fischer

Biathlon heute live: Den Weltcup im LIVE-STREAM verfolgen

Nicht jeder möchte heutzutage seine Lieblingsserie oder sein favorisiertes Sportevent im klassischen Fernsehen verfolgen. Natürlich gibt es deshalb mittlerweile auch die Möglichkeit, das Ganze im LIVE-STREAM zu sehen. Wenn Ihr also gerade unterwegs seid, das Rennen in Ruhpolding aber trotzdem nicht verpassen wollt, dann haben wir hier die Lösung für Euch. Und dabei stehen Euch sogar zwei Optionen offen.

Biathlon heute live: Der Sprint aus Ruhpolding im STREAM des ZDF

Auch das zweite deutsche Fernsehen bietet natürlich mittlerweile die Möglichkeit an, seine Inhalte per LIVE-STREAM zu sehen. Dieser wird auf der Website des ZDF gezeigt, den passenden Link haben wir hier für Euch herausgesucht.

Der Vorteil des LIVE-STREAMS des ZDF ist, dass er völlig kostenfrei ist. Genauso wie bei der Übertragung im klassischen TV müsst Ihr hier also nichts bezahlen. Auch an der Besetzung an den Mikrofonen ändert sich natürlich nichts. Alles, was Ihr braucht, ist ein internetfähiges Gerät, auf dem Ihr den LIVE-STREAM verfolgen könnt.

Biathlon heute live: Den LIVE-STREAM auf DAZN sehen

Auch das Netflix des Sports zeigt den Biathlon-Weltcup im LIVE-STREAM. Der Sprint der Damen beginnt dort natürlich ebenfalls um 14:15 Uhr und wird in ganzer Länge gezeigt.

Ihr kennt DAZN noch nicht wirklich und wollt gern ein paar mehr Infos? Kein Problem! Bei DAZN handelt es sich um einen reinen Streamingdienst, um zusehen zu können, braucht Ihr also auf alle Fälle schon einmal ein internetfähiges Gerät. Ob Smartphone, Tablet oder Smart-TV ist ganz egal. Um jetzt zusehen zu können, benötigt Ihr allerdings noch ein kostenpflichtiges Abonnement.

Dieses kostet Euch entweder 14,99 Euro monatlich oder 149,99 Euro für das Jahresabo. Dann könnt Ihr alle Inhalte auf DAZN live und in voller Länge verfolgen. Denn neben Biathlon gibt es noch eine ganze Menge anderer Sachen zu entdecken. So z.B. laufen alle Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga exklusiv bei DAZN genauso wie 121 der insgesamt 136 Champions-League-Partien. Dazu kommen noch Übertragungen aus den Bereichen Tennis, Darts, Boxen oder Motorsport. Hier wird also garantiert jeder Sportfan fündig.

Wer jetzt neugierig geworden ist, der findet hier den Link, um sich bei DAZN anzumelden.

Biathlon heute live: Die Übertragung im Überblick