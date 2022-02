Biathlon heute live bei Olympia: Der Sprint der Männer im TV und STREAM

Am Samstagvormittag (12. Februar 2022) um 10 Uhr findet der 10km-Sprint der Herren bei Olympia statt. Ausgetragen wird dieses Event im Zhangjiakou National Biathlon Centre.

Für die deutsche Mannschaft gehen unter anderem Benedikt Doll, Erik Lesser, Philipp Nawrath und Roman Rees an den Start. In der Mixed-Staffel hat es nur zum fünften Platz gereicht, ob es die deutschen Herren im Sprint auf das Podest schaffen erfahren wir dann am 12. Februar ab 10 Uhr.

GOAL liefert Euch alle wichtigen Infos zur Übertragung des Events im TV und LIVE-STREAM.

Biathlon heute live bei Olympia: Der Sprint der Herren im Überblick

Event 10km-Sprint Herren Wettbewerb Olympia - Biathlon Beginn 12. Februar - 10 Uhr (deutsche Zeit) Veranstaltungsort Zhangjiakou National Biathlon Centre

Biathlon heute live bei Olympia: Die Übertragung im TV

Wie immer gibt es für die Olympischen Winterspiele natürlich auch eine Übertragung im Free-TV. Ihr könnt dabei sogar aus zwei verschiedenen Optionen auswählen.

Biathlon heute live bei Olympia: Den Sprint der Herren im ZDF sehen

Das ZDF und die ARD wechseln sich beim Zeigen der Olympischen Winterspiele 2022 ab. Wer den 10km-Sprint der Herren sehen möchte, der ist dieses Mal beim ZDF richtig aufgehoben. Dort moderieren Rudi Cerne und Kathrin Müller-Hohenstein am 12. Februar ab 8.30 Uhr live im TV. Bevor der Sprint der Herren um ca. 10 Uhr beginnt könnt Ihr dort zum Beispiel das Eishockey-Vorrundenspiel Deutschland vs. China sehen.

Biathlon heute bei Olympia: Der 10km-Sprint bei Eurosport 1

Die angesprochene zweite Option der Übertragung stellt der Sportsender Eurosport 1 dar. Auch dort könnt Ihr den Sprint der Herren im frei empfangbaren Fernsehen verfolgen. Beginn ist dort natürlich auch um 10:00 Uhr deutscher Zeit. Diese teilweise ungewöhnlichen Startzeiten resultieren aus der Zeitverschiebung zwischen Deutschland und Gastgeberland China.

Biathlon heute live bei Olympia: Das Event per LIVE-STREAM sehen

Neben der TV-Übertragung habt Ihr natürlich auch die Möglichkeit den Sprint mit einem LIVE-STREAM zu verfolgen. Auch hier stehen Euch wieder unterschiedliche Optionen offen.

Biathlon heute live bei Olympia: Der LIVE-STREAM des ZDF

Parallel zur TV-Übertragung des ZDF könnt Ihr auch einfach den LIVE-STREAM-Service nutzen. Auf der Website des ZDF könnt Ihr die ganze Olympiade im STREAM sehen, und das völlig kostenlos. Wer also von unterwegs zusehen möchte, der kann einfach auf diesen Link klicken und das Event ab 10:00 Uhr im LIVE-STREAM sehen. Alles was Ihr dafür braucht ist ein internetfähiges Gerät.

Biathlon heute live bei Olympia: Mit Eurosport und DAZN den LIVE-STREAM sehen

Auch Eurosport hat einen LIVE-STREAM-Service im Angebot, dieser nennt sich Eurosport Player. Dort könnt Ihr das volle Programm von Eurosport 1 im LIVE-STREAM sehen, allerdings ist dieser Eurosport Player nicht umsonst. Hier müsst Ihr 6,99 Euro bezahlen, um Zugriff auf die LIVE-STREAMS zu bekommen.

Wir haben jetzt allerdings noch eine andere Möglichkeit für Euch. Hier kommt der Streamingdienst DAZN ins Spiel. Dieser hat nämlich die Inhalte von Eurosport 1 in seinem LIVE-STREAM-Programm. Falls Ihr also ein Abo bei DAZN abschließt, könnt Ihr zum Beispiel den Sprint der Herren dort ebenfalls im LIVE-STREAM sehen. Und das ist natürlich nicht alles was es bei DAZN im LIVE-STREAM zu sehen gibt. Hier läuft außerdem LaLiga, Serie A und die Ligue 1, genauso wie der Großteil der Champions-League-Partien. Dazu kommen noch alle Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga.

Ein Abonnement bei DAZN kostet Euch als Monatsabo 29,99 Euro pro Monat, entscheidet Ihr Euch für das Jahresabo sind es 24,99 Euro monatlich, oder eine einmalige Zahlung von 274,99 Euro.

Biathlon heute live bei Olympia: Die Übertragung im Überblick

Free-TV ZDF / Eurosport 1 LIVE-STREAM (kostenlos) ZDF LIVE-STREAM (kostenpflichtig) Eurosport Player / DAZN