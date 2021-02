Biathlon-WM live: Der Sprint der Männer heute live im TV und LIVE-STREAM - alles zur Übertragung

Die Biathlon-WM in Pokljuka nimmt Fahrt auf: Heute findet der Sprint der Männer statt - hier erfahrt Ihr alles zur Übertragung in TV und LIVE-STREAM.

Startschuss im Nordwesten Sloweniens - Pokljuka is calling! Dort findet nämlich aktuell die Biathlon-Weltmeisterschaft 2021 statt. Heute Nachmittag geht es mit der ersten Einzeldisziplin los - der Sprint der Männer beginnt um 14.30 Uhr.

Von 10. bis 21. Februar finden in der alpinen Hochebene die Wettkämpfe statt, bereits am Mittwoch stand der Mixed-Wettkampf statt. Die deutschen Biathleten wollen bei dieser WM die bisher durchwachsene Saison in Gold umwandeln und mit einigen Medaillen im Gepäck die Heimreise antreten. Doch das wird ob der starken Konkurrenz gar nicht so einfach.

Aussichtsreichster Medaillenkandidat für den heutigen Sprint ist Arnd Pfeiffer (33), der Sprint-Olympiasieger muss in diesem Jahr vor allem über das Schießen kommen. Zudem ist er der einzige Deutsche, der in dieser Saison einen Sieg einfahren konnte.

Biathlon-WM heute live im TV und LIVE-STREAM - wir verraten Euch, wie der Sprint der Männer heute übertragen wird. Zudem erfahrt Ihr in diesem Artikel alles rund um den heutigen Wettkampf und einen Fahrplan für die WM.

Biathlon-WM live: Der Sprint der Männer heute auf einen Blick

Wettkampf Sprint der Männer Datum 12. Februar 2021 Startschuss 14.30 Uhr Weltmeister 2020 Alexander Loginov (Russland)

Biathlon-WM live: Den Sprint der Männer heute Nachmittag im LIVE-STREAM verfolgen

Ihr wollt heute die Biathlon-WM live anschauen? Dann gibt es im Internet gleich mehrere Optionen, wie Ihr den ganzen Wettkampf um 14.30 Uhr im LIVE-STREAM verfolgen könnt. Hier bekommt Ihr einen Überblick über die Möglichkeiten.

Biathlon-WM live: Den Sprint der Männer heute im LIVE-STREAM auf DAZN sehen

DAZN, der Ismaninger Streamingdienst, hat sich durch eine Kooperation mit dem TV-Sender Eurosport die Übertragungsrechte an der Biathlon-WM gesichert. Dadurch könnt Ihr die Wettkämpfe und auch den Sprint der Männer heute im LIVE-STREAM auf DAZN anschauen - ab 14.30 Uhr könnt Ihr einschalten und den Wettbewerb in voller Länge genießen.

Die Biathlon-WM ist durchgehend auf DAZN zu sehen - alle weiteren Wettkämpfe in den kommenden Tagen laufen ebenfalls live auf der Plattform.

Der Wettkampf wird ca. von 14.30 Uhr bis 15.50 Uhr dauern, da alle Athleten einzeln starten und nacheinander in die Loipe von Pokljuka gehen. Die Biathlon-WM und ihr erster Einzelwettbewerb mit dem Sprint der Männer - heute im LIVE-STREAM auf DAZN!

Biathlon-WM live im Stream auf DAZN: Den Sprint der Männer heute kostenlos auf DAZN sehen

Der Sprint der Männer bei der Biathlon-WM 2021 kommt also heute im LIVE-STREAM auf DAZN, wenn Ihr wollt, dann sogar kostenlos. Denn DAZN schenkt jedem Neukunden einen Gratismonat, der ihm 30 Tage lang kostenlosen Zugang zu sämtlichem Live-Sport beschert. Sichert Ihr Euch heute (12. Februar) einen Monat lang kostenlos bei DAZN, dann sichert Ihr Euch beispielsweise folgende Rechte:

Biathlon-WM komplett im LIVE-STREAM auf DAZN

Die Champions League live auf DAZN (u.a. Leipzig vs. Liverpool, Sevilla vs. BVB und Gladbach vs. Manchester City)

Die komplette Europa League live auf DAZN

Australian Open im LIVE-STREAM

Die Ski-WM live

Nach 30 Testtagen könnt Ihr bei DAZN bleiben - für nur 11,99 Euro im Monat oder 119,99 Euro für ein Jahresabonnement.

Biathlon live: Den Sprint der Männer heute im LIVE-STREAM der ARD sehen

Die Biathlon-Weltmeisterschaft aus Slowenien gibt es also im LIVE-STREAM auf DAZN, wenn Ihr dort Kunde seid. Alternativ könnt Ihr auch eine Übertragung live im Stream von der ARD in Erwägung ziehen, da dort ebenfalls alle Events der WM live übertragen werden.

Hier geht es direkt zum 24-Stunden-LIVE-STREAM der ARD, im nächsten Abschnitt erfahrt Ihr alles zu den Übertragungen dort.

Bild: Getty Images

Biathlon live: Den Sprint der Männer heute live im TV sehen

Die Biathlon-WM nimmt mit dem heutigen Sprint so richtig Fahrt auf. Doch wo wird das Event eigentlich heute live im TV übertragen? Das ist die Frage aller Fragen, wenn Ihr Fan der Wintersportart seid und das Event auf keinen Fall verpassen wollt. Hier erfahrt Ihr alles zu den Übertragungsrechten an der Biathlon-WM und dem heutigen Sprint.

Biathlon live im TV sehen: Der Sprint der Männer heute in der ARD sehen

Ihr wollt am Freitagnachmittag den Sprint der Biathlon-Männer live im deutschen Fernsehen anschauen? Dann seid Ihr in der ARD goldrichtig - denn der öffentlich-rechtliche TV-Sender zeigt / überträgt die Biathlon-WM heute live im TV. Die Übertragungsrechte für die gesamte WM im deutschen Fernsehen liegen neben dem Ersten auch beim ZDF - beide Sender teilen sich die Übertragungen der Biathlon-WM heute live.

Der Freitagnachmittag steht in der ARD ganz im Zeichen des Wintersports, die Biathlon-WM ist heute nicht das einzige Event, das live im TV gezeigt wird. Auch Wettkämpfe bei Snowboard, Eisschnelllauf und Skeleton werden Events übertragen. Hier gibt es einen Überblick über den Wintersporttag in der ARD:

Übertragung ab: 14.10 Uhr

ab: 14.10 Uhr Wettkämpfe : Skeleton-Weltmeisterschaften: 3. und 4. Lauf Damen; Snowboard-Weltmeisterschaft: Snowboardcross Team; Biathlon-Weltmeisterschaften: 10 km Sprint Herren; Skeleton-Weltmeisterschaften: 3. und 4. Lauf Herren; Eisschnelllauf-Weltmeisterschaften: 500 m Herren

: Skeleton-Weltmeisterschaften: 3. und 4. Lauf Damen; Snowboard-Weltmeisterschaft: Snowboardcross Team; Biathlon-Weltmeisterschaften: 10 km Sprint Herren; Skeleton-Weltmeisterschaften: 3. und 4. Lauf Herren; Eisschnelllauf-Weltmeisterschaften: 500 m Herren Biathlon-WM heute live ab : 14.30 Uhr

: 14.30 Uhr Reporter für die Biathlon-WM: Christian Dexne

Biathlon heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Übertragung des Sprints auf einen Blick

Biathlon-WM heute live im... Ort TV ARD / Eurosport / DAZN (Smart-TV) LIVE-STREAM DAZN / ARD-Mediathek LIVE-TICKER SPOX

Biathlon heute live im TV und LIVE-STREAM: Der WM-Fahrplan auf einen Plan

Die Biathlon-WM 2021 wurde am Mittwochnachmittag eröffnet, die Mixed-Staffel stand auf dem Programm. Heute kämpfen die Männer in der ersten Einzeldisziplin um die Medaillen. Hier findet Ihr eine Übersicht über alle Wettbewerbe, die in den kommenden Tagen so warten.

Datum Uhrzeit Disziplin Geschlecht TV Mi., 10. Februar 15.00 Uhr Mixed-Staffel Frauen und Männer ARD, Eurosport, DAZN Fr., 12. Februar 14.30 Uhr Sprint Männer ARD, Eurosport, DAZN Sa, 13. Februar 14.30 Uhr Sprint Frauen ARD, Eurosport, DAZN So., 14. Februar 13.15 Uhr Verfolgung Männer ARD, Eurosport, DAZN So., 14. Februar 15.30 Uhr Verfolgung Frauen ARD, Eurosport, DAZN Di., 16. Februar 12.05 Uhr Einzel Frauen ARD, Eurosport, DAZN Mi., 17. Februar 14.30 Uhr Einzel Männer ZDF, Eurosport, DAZN Do.,18. Februar 15.15 Uhr Single-Mixed-Staffel Frauen und Männer ZDF, Eurosport, DAZN Sa., 20. Februar 11.45 Uhr Staffel Männer ZDF, Eurosport, DAZN Sa., 20. Februar 15.00 Uhr Staffel Frauen ZDF, Eurosport, DAZN So., 21. Februar 12.30 Uhr Massenstart Frauen ZDF, Eurosport, DAZN So., 21. Februar 15.15 Uhr Massenstart Männer ZDF, Eurosport, DAZN

Biathlon heute live im TV und LIVE-STREAM: Der Favoritencheck zur WM

Die deutsche Männer hinken in der Saison 2020/21 ihrer Bestform noch weit hinterher. Diese fünf Herren nehmen an der Biathlon-WM 2021 in Pokljuka teil und hoffen auf einen WM-Coup im slowenischen Wintersportort.

Benedikt Doll

Erik Lesser

Arnd Peiffer

Johannes Kühn

Roman Rees

Bei den Frauen sind Maren Hammerschmidt, Denise Herrmann, Janina Hettich, Vanessa Hinz und Franziska Preuß dabei.

Doch die Medaillenchance bei der diesjährigen WM stehen nicht allzu gut, denn andere Athleten sind den Deutschen in puncto Schießen und Laufform weit voraus. Vor allen Dingen Sturla Holm Laegreid, Emilien Jacquelin und Quentin Fillon Maillet gelten als Top-Favoriten auf die Titel. Hier findet Ihr den ausführlichen Favoritencheck zur Biathlon-WM 2021.

Biathlon heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Medaillengewinner bei der letzten WM in Antholz