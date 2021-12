Biathlon heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Wettbewerbe der Frauen und Männer an diesem Wochenende

Für die besten Biathletinnen und Biathleten stehen an diesem Wochenende die nächsten Weltcup-Rennen an. Von Donnerstag, 16. Dezember, bis Sonntag, 19. Dezember finden im französischen Annecy-Le Grand Bornand sechs Wettbewerbe statt, jeweils drei für Frauen und Männer.

Den Anfang machen an diesem Donnerstag die Frauen mit dem vierten Sprint der Saison. Weiter geht es am Freitag mit dem Sprint der Männer, ehe am Samstag und Sonntag jeweils zwei Wettbewerbe ausgetragen werden.

Die deutschen Biathletinnen warten in dieser Saison noch auf den ersten Sieg. Bestes Resultat war bisher der dritte Platz von Denise Herrmann beim ersten Sprint in Östersund. Besser sieht es bei den Männern aus. Johannes Kühn gewann am vergangenen Wochenende den Sprint in Hochfilzen.

GOAL liefert Euch die wichtigsten Informationen zur Übertragung der Wettbewerbe in Annecy im TV und im LIVE-STREAM und gibt einen Überblick zu den Anbietern, bei denen Ihr die Wettkämpfe live verfolgen könnt.

Biathlon heute live im TV und LIVE-STREAM: Das Programm an diesem Wochenede

Datum Uhrzeit Disziplin Geschlecht Do., 16. Dezember 14.15 Uhr Sprint Frauen Fr., 17. Dezember 14.15 Uhr Sprint Männer Sa, 18. Dezember 13 Uhr Verfolgung Frauen Sa., 18. Dezember 15 Uhr Verfolgung Männer So., 19. Dezember 12.45 Uhr Massenstart Frauen So., 19. Februar 14.45 Uhr Massenstart Frauen

Biathlon heute live: Die Übertragung der Wettbewerbe der Frauen und Männer an diesem Wochenende im TV und LIVE-STREAM

Biathlon gehört in Deutschland zu den von den Zuschauern meistbeachteten Wintersportarten. Da versteht es sich von selbst, dass die Weltcup-Wettbewerbe live im TV und im LIVE-STREAM gezeigt werden.

Das ist auch an diesem Wochenende der Fall. Verantwortlich für die Live-Übertragungen aller Wettbewerbe in Annecy sind zwei Anbieter: Das ZDF und Eurosport.

Biathlon heute live: Die Übertragung der Wettbewerbe der Männer und Frauen an diesem Wochenende im Free-TV

Seit Beginn der Weltcup-Wettbewerbe in den diversen Sportarten übertragen die beiden öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF im wöchentlichen Wechsel ausführlich live im Free-TV. An diesem Wochenende ist das ZDF an der Reihe. Dort seht Ihr dann auch alle Biathlon-Wettbewerbe live.

Aus Annecy berichtet folgendes ZDF-Team von den Rennen:

Moderator: Alexander Ruda

Alexander Ruda Kommentatoren: Christoph Hamm, Herbert Fritzenwenger

Christoph Hamm, Herbert Fritzenwenger Experten: Laura Dahlmeier, Sven Fischer

Ebenfalls live könnt Ihr alle Biathlon-Wettbewerbe an diesem Wochenende bei Eurosport live verfolgen.

Die Übertragungen beginen auf beiden Sendern jeweils einige Minuten vor Beginn der insgesamt sechs Wettbewerbe.

Biathlon heute live: Die Übertragung der Wettbewerbe der Frauen und Männer an diesem Wochenede im LIVE-STREAM

Zusätzlich zu den Live-Übertragungen im Free-TV bieten das ZDF und Eurosport auch LIVE-STREAMS zu den diversen Biathlon-Wettbewerben an diesem Wochenende an.

Den LIVE-STREAM des ZDF könnt Ihr jeweils kostenlos nutzen. Abgerufen werden kann er in der ZDF-Mediathek oder in der App ZDFmediathek & Live TV - auf dem Endgerät Eurer Wahl.

Kostenpflichtig ist dagegen der Eurosport Player, der offizielle Streamingkanal von Eurosport. Diesen könnt Ihr allerdings einen Monat kostenlos testen, bevor Ihr ein Abo gegen Gebühr abschließt. Die Kosten dafür liegen bei 4,99 Euro im Monat.

Biathlon heute live: Die Übertragung der Wettbewerbe der Frauen und Männer an diesem Wochenende bei DAZN

Wusstet Ihr schon, dass es zwischen Eurosport und DAZN eine Kooperation gibt? Durch diese können DAZN-Kunden die beiden Eurosportsender Eurosport 1 und Eurosport 2 rund um die Uhr abrufen - und somit an diesem Wochenende die Biathlon-Wettbewerbe in Annecy live verfolgen.

Benötigt wird dazu neben einer stabilen Internetverbindung ein gültiges Abo des Streamingdienstes. Neben zahlreichen Wintersport-Events zeigt DAZN beispielsweise auch alle Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga, fast alle Spiele der Champions League, Spiele der US-amerikanische Profiligen NFL und NBA und noch bis 3. Dezember alle Sessiosn der Darts-WM 2022.

Hier könnt Ihr Euch entweder ein jederzeit kündbares Monatsabo (14,99 Euro) oder ein Jahresabo (149,99 Euro) sichern!

