Biathlon heute live: Der Sprint der Frauen aus Oslo im TV und LIVE-STREAM

Für die Biathletinnen stehen an diesem Wochenende in Oslo (Norwegen) die letzten Rennen in diesem Winter auf dem Programm. Im Sprint über 7,5 Kilometer kämpfen die deutschen Starterinnen um Einzel-Olympiasiegerin Denise Herrmann zwar nicht um die kleine Kristallkugel. Nach dem zweiten Platz von Vanessa Voigt in Otepää wollen sie die Saison aber mit einer erneuten Podestplatzierung beenden.

Zu den Favoritinnen im letzten Sprint-Rennen gehören neben Herrmann auch Tiril Eckhoff und die dreimalige Olympiasiegerin Marte Olsbu Roeiseland. Letztere ist der Gesamtweltcupsieg vor dem Finale am Holmenkollen eigentlich kaum noch zu nehmen. Zudem ist immer auch mit den Schwedinnen Elvira und Hanna Öberg zu rechnen, die in der Sprintwertung auf den beiden Plätzen hinter Roeiseland liegen.

In Oslo steht an diesem Wochenende das Weltcup-Finale im Biathlon auf dem Programm. GOAL verrät, wer den Sprint der Frauen im TV und LIVE-STREAM überträgt.

Biathlon heute live im TV und STREAM: Wo wird der Sprint der Frauen gezeigt / übertragen?

Die diesjährige Biathlon-Saison neigt sich allmählich dem Ende entgegen: Die letzte Station im Kalender ist an diesem Wochenende die norwegische Hauptstadt Oslo, wo am Donnerstag ab 15.35 Uhr der Sprint der Frauen ausgetragen wird. An dem Rennen haben sich zwei TV-Sender die Übertragungsrechte gesichert: Sowohl das ZDF als auch Eurosport zeigen das Weltcup-Finale im TV und im LIVE-STREAM.

Der öffentlich-rechtliche Sender zeigt den Sprint der Frauen ab 15.35 Uhr im frei empfangbaren Fernsehen und im Internet unter zdf.de.

Biathlon heute live: ZDF und Eurosport zeigen den Sprint im TV und LIVE-STREAM

Auch der private Sender verzichtet darauf, das Rennen hinter einer Bezahlschranke zu übertragen und zeigt den Biathlon-Nachmittag auf Eurosport 1. Für den LIVE-STREAM im Eurosport Player ist jedoch ein Abonnement erforderlich, das derzeit 6,99 Euro monatlich kostet.

Eine Kooperation mit dem Sportsender ermöglicht es zudem, dass DAZN-Kunden über die Plattform automatisch Zugang zu Eurosport 1 und Eurosport 2 haben. Beide Kanäle sind in dem Abonnement, das Neukunden im Monatsabo für 29,99 Euro abschließen können, ohne preislichen Aufschlag enthalten und können somit auch ohne Eurosport Player unterwegs im LIVE-STREAM verfolgt werden.

Biathlon: Der Zwischenstand im Gesamtweltcup der Damen

1. Marte Olsbu Roeiseland (Norwegen) 807 Punkte 2. Elvira Öberg (Schweden) 725 Punkte 3. Hanna Öberg (Schweden) 618 Punkte 4. Dzinara Alimbekava (Belarus) 589 Punkte 5. Lisa Theresa Hauser (Österreich) 577 Punkte

Biathlon: Der Zwischenstand in der Sprintwertung