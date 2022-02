Biathlon heute live bei Olympia: Die Mixed-Staffel im TV und STREAM sehen

Es wurde viel darüber diskutiert, nun sind die olympischen Spiele da! Heute geht es direkt mit der Mixed-Staffel los, Startschuss ist um 10 Uhr im Zhangjiakou National Biathlon Centre in Zhangjiakou.

Fußball-WM 2022 in Katar, olympische Winterspiele 2014 in Russland, Fußball-WM 2018 in Russland, olympischen Winterspiele 2022 in China: Trotz anhaltender gesellschaftlicher oder politischer Konflikte scheint es so, als wären IOC und FIFA von umstrittenen Gastgeberländern angezogen.

Allen Boykott-Aufrufen zum Trotz finden die olympischen Winterspiele in diesem Jahr trotzdem statt, am heutigen 5. Februar steigen die ersten Wettbewerbe. Besonders spannend: Die Mixed-Staffel beim Biathlon!

Samstagmittag, es gibt kaum eine bessere Zeit, um Spitzensport im TV oder LIVE-STREAM zu verfolgen. GOAL erklärt in diesem Artikel, wie das Biathlon-Rennen der olympischen Spiele im TV und LIVE-STREAM übertragen wird.

Biathlon bei Olympia heute live sehen: Die Übertragung im TV und LIVE-STREAM

Olympia: Dieses Wort hat eine ganz besondere Bedeutung. Alle vier Jahre treffen sich allen Widerständen zum Trotz die besten Sportler:innen der Welt, um ein Fest des Sports zu erleben.

Auch in diesem Jahr ist es so weit, Wintersportler aus zahlreichen Ländern sind in Peking und Umgebung zu Gast, um die Wettbewerbe auszutragen. Aber wie wird beispielsweise das Biathlonrennen heute übertragen?

Drei Anbieter übertragen in Deutschland heute Olympia: So wird Biathlon live im TV und STREAM ausgestrahlt

Grandiose Neuigkeiten für alle Wintersport-Fans, die in Deutschland Sport im Fernsehen schauen: Gleich drei prominente Anbieter auf einmal strahlen heute das Biathlon-Rennen live aus!

Wir legen beim öffentlich-rechtlichen Fernsehsender los: Die ARD überträgt heute den ganzen Tag über Wintersport aus China! Dabei ist die ARD ja kein einzelner Sender, sondern eine Gruppe von verschiedenen Anstalten: Um die Mixed-Staffel heute zu sehen, müsst ihr Das Erste einschalten.

ARD überträgt heute kostenlos! So sind die olympischen Spiele zu sehen

Besonders grandios an der ARD und dem Ersten: Der ganze Spaß ist kostenlos! Da es eine öffentlich-rechtliche Anstalt ist, wird der Sender staatlich unterstützt und ist somit im Free-TV zu empfangen!

Beginn der Wintersport-Übertragung : Samstag, 5:30 Uhr

: Samstag, 5:30 Uhr Beginn der Übertragung des Biathlon Mixed-Rennens : Samstag, 9.45 Uhr

: Samstag, 9.45 Uhr Sender : Das Erste

: Das Erste Moderation: Jessy Wellmer

Auch DAZN und Eurosport sind mit von der Partie: Biathlon bei Olympia heute live sehen - so geht's!

Wir haben ja von drei unterschiedlichen Anbietern gesprochen, kommen wir nun zu den anderen beiden Sendern: Die hängen eng miteinander zusammen, hierbei handelt es sich um die LIVE-Übertragung des TV-Senders Eurosport!

Richtig gelesen, auch der bekannte Sportsender überträgt in diesem Jahr viel Wintersport, was man auch heute wieder sehen kann. Die Streamingplattform DAZN hat zusätzlich einen Deal mit Eurosport und überträgt deshalb das gesamte Programm von Eurosport 1 und 2 im LIVE-STREAM!

Biathlon: Wer zeigt / überträgt Biathlon heute bei Olympia? So seht ihr die Mixed-Staffel LIVE im Internet

Wir wollen uns die Übertragungen im Internet ebenfalls genauer anschauen, schließlich hat nicht jedermann zuhause einen Fernseher stehen. Wir blicken zuerst auf DAZN: Der Streamingdienst überträgt das gesamte Eurosport-Programm live - doch nicht nur das!

Fußball (Champions League, Bundesliga, internationale Top-Ligen, Länderspiele...), Basketball, Darts, E-Sport, Tennis, Olympische Spiele, American Football, Motorsport, Kampfsport oder eben Wintersport - wer hier nicht glücklich wird, dem ist wohl auch bei keinem anderen Anbieter zu helfen.

Wintersport heute live im Fernsehen? So viel Sport zeigt nur DAZN!

DAZN hat auch noch weitere Vorzüge: Der Streamingdienst produziert nicht nur eigenen Content, sondern hat auch (exklusive) Deals mit zahlreichen prominenten Sendern. Eurosport 1, Eurosport 2, Sportdigital Fußball, NBA TV, NFL Network etc., sind aktuell zum Beispiel auf der Plattform rund um die Uhr live zu sehen!

DAZN ist zwar nicht kostenlos, mit Blick auf das überragende Programm sollte man ein Abo allerdings schon in Betracht ziehen. Zusätzlich habt ihr die Auswahl, in welchem Rhythmus ihr die Kosten bezahlen wollt!

Monatsabo: 29,99 Euro pro Monat | monatlich kündbar | monatliche Abbuchung



Jahresabo: 274,99 Euro pro Jahr | jährlich kündbar | jährliche Abbuchung



Jahresabo in Raten: 24,99 Euro pro Monat | jährlich kündbar | monatliche Abbuchung von 24,99 Euro

Kostenloser Wintersport im Internet: So überträgt die ARD die olympischen Spiele heute LIVE

Auch die ARD sollte hier noch einmal erwähnt werden: Die olympischen Spiele sind hier nämlich kostenlos zu sehen! Ihr benötigt kein Abo, ihr werdet nicht durch nervige Werbung gestört und Kosten gibt es auch nicht!

Bei der ARD gibt es zwar nicht annähernd so viel Sport im Programm wie auf DAZN, allerdings kann man hier trotzdem Sport auf höchstem Niveau von Zeit zu Zeit verfolgen. Dabei sind alle LIVE-STREAMS der ARD kostenlos, genau wie das Programm im Fernsehen auch. Hier entlang!

ARD, DAZN und die kostenlosen Apps: Das sind die wichtigen Links zur Olympia-Ausstrahlung

Wer zeigt Biathlon bei Olympia LIVE? So werden die olympischen Spiele heute übertragen