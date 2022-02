Biathlon heute live bei Olympia: Das Einzelrennen der Männer im TV und LIVE-STREAM sehen

Die Olympischen Spiele sind in vollem Gange, heute gibt es das nächste Top-Event im Zhangjiakou National Biathlon Centre: Das Einzelrennen der Männer steht an!

Die Olympischen Spiele in diesem Winter sind, genau wie die WM in Katar, höchst umstritten - das hat der Kollege hier treffend zusammengefasst. Allen Boykottaufrufen zum Trotz ist es nun also doch so weit, das Sportfest ist schon fast eine Woche alt.

Biathlon am Dienstagvormittag: Viele Menschen wollen sich das Event nicht entgehen lassen. GOAL erklärt in diesem Artikel, wie das Einzelrennen der Männer über 20 Kilometer im TV und LIVE-STREAM zu sehen ist.

Olympische Spiele: Biathlon heute live sehen - so seht ihr das Einzelrennen der Männer im TV und LIVE-STREAM

Biathlon gehört zu den beliebtesten Wintersportarten der Deutschen - das ist auch in diesem Winter so. Kein Wunder also, dass viele Anhänger:innen heute das Rennen im Schnee live sehen wollen.

Allerdings gibt es hier zwei Probleme. Problem Nummer eins: die Uhrzeit! Schon um 16.30 Uhr geht es in Zhangjiakou los - das ist in Deutschland bereits um 9.30 Uhr! Wer also Biathlon live im TV sehen möchte, der sollte rechtzeitig aufstehen und sich für den Vormittag nicht allzu viel vornehmen.

Drei Anbieter übertragen in Deutschland heute Olympia: So wird Biathlon live im TV und STREAM ausgestrahlt

Problem Nummer zwei: die Übertragung. Gibt es heute überhaupt einen Fernsehsender, welcher die Olympischen Spiele überträgt?

Die Antwort darauf wird alle Wintersport-Anhänger:innen umhauen - im positiven Sinne: Gleich drei Anbieter zeigen Olympia 2022 und das Biathlon-Rennen - sogar im kostenlosen Fernsehen!

ARD überträgt heute kostenlos! So sind die Olympischen Spiele zu sehen

Zuerst schauen wir uns die öffentlich-rechtlichen Fernsehsender an: Die ARD ist zusammen mit dem ZDF wie immer bei Olympischen Spielen dafür zuständig, einen großen Teil der Wettbewerbe zu übertragen. Dabei teilen sich die beiden Sender die Übertragungen tageweise auf, heute ist Das Erste dran!

Dabei legen wir euch eine Übertragung im Ersten ans Herzen, wenn ihr nur gelegentlich Sport verfolgt. Der Grund: Die gesamte Übertragung der ARD und des ZDF ist kostenlos, da die beiden Sender öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalten sind!

Beginn der Wintersport-Übertragung : Dienstag, 5.30 Uhr

: Dienstag, 5.30 Uhr Beginn der Übertragung des Biathlon-Mixed-Rennens : Dienstag, 9.15 Uhr

: Dienstag, 9.15 Uhr Sender : Das Erste

: Das Erste Moderation: Julia Scharf View this post on Instagram

Auch DAZN und Eurosport sind mit von der Partie: Biathlon bei Olympia heute live sehen - so geht's!

Es gibt auch noch zwei weitere Anbieter, um die kümmern wir uns jetzt: Der TV-Sender Eurosport ist auch bekannt für seine Wintersport-Übertragungen und zeigt heute das Rennen live!

Dabei überträgt Eurosport sein eigenes Programm nicht exklusiv: Die beliebte Streamingplattform DAZN hat einen Deal mit Eurosport abgeschlossen, welcher genehmigt, dass DAZN das gesamte Programm von Eurosport 1 und Eurosport 2 im LIVE-STREAM auf der Plattform zeigen kann!

Biathlon heute im LIVE-STREAM: So wird das Einzelrennen der Männer bei den Olympischen Spielen im Internet übertragen

Wir schauen uns nicht nur die Ausstrahlung im Fernsehen an, sondern werfen auch einen Blick ins Internet: Es hat schließlich nicht jede:r einen Fernseher im Wohnzimmer stehen oder hängen. Wir wollen zuerst einen Blick auf DAZN werfen: Der Streamingdienst zeigt ja das gesamte Eurosport-Programm live auf der Plattform - und noch viel mehr!

Egal ob Fußball (Champions League, Bundesliga, internationale Top-Ligen, Länderspiele ...), American Football, Motorsport, Kampfsport, Basketball, Darts, E-Sport, Tennis, Olympische Spiele oder eben Wintersport - hier ist wirklich für jeden etwas dabei!

Wintersport heute live im Fernsehen und Internet sehen? So viel Sport zeigt in Deutschland nur DAZN!

Die Vorteile von DAZN hören an dieser Stelle nicht auf: Zusätzlich zum umfassenden eigenen Content hat DAZN nämlich Vereinbarungen mit anderen Sendern und darf diese auch zeigen. Über den Deal mit Eurosport 1 und Eurosport 2 haben wir schon gesprochen, auch Sportdigital Fußball, NBA TV und NFL Network sind auf DAZN live zu sehen!

DAZN ist nicht kostenlos, trotzdem sollte man ein Abo auf jeden Fall in Erwägung ziehen. Ihr habt hier mehrere Möglichkeiten, die alle das vollständige Programm zeigen, aber sich in Laufzeit und Kosten unterscheiden.

Monatsabo: 29,99 Euro pro Monat | monatlich kündbar | monatliche Abbuchung



Jahresabo: 274,99 Euro pro Jahr | jährlich kündbar | jährliche Abbuchung



Kostenloser Wintersport im Internet: So überträgt die ARD die olympischen Spiele heute LIVE

Das Erste wird hier natürlich ebenfalls erwähnt: Die Olympischen Spiele sind ja kostenlos beim öffentlichen Sender zu sehen - auch im Internet! Es wird kein Abonnement benötigt, ihr werdet nicht durch irgendwelche nervigen Werbungen gestört und Kosten? Die gibt es ebenfalls nicht!

Es gibt bei der ARD nicht annähernd so viel Sport im Programm wie auf DAZN, das dürfte klar sein, trotzdem ist man hier richtig, wenn man ab und zu Sport der Spitzenklasse sehen möchte. Dabei sind alle LIVE-STREAMS der ARD kostenlos: Hier entlang!

ARD, DAZN und die kostenlosen Apps: Das sind die wichtigen Links zur Olympia-Ausstrahlung

Wer zeigt das Einzelrennen im Biathlon bei Olympia heute LIVE? Die Übertragung der Olympischen Spiele im Überblick