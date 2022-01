Biathlon heute live: Die Staffel der Frauen in Antholz im TV und LIVE-STREAM

Der Biathlon-Weltcup macht Halt in Antholz, wo unter anderem das Staffelrennen der Frauen auf dem Plan steht. Am heutigen Samstag, 22. Januar 2022, geht es um 15.00 Uhr in die Loipe und an den Schießstand. GOAL hat die Informationen zur Übertragung der Frauen-Staffel im TV und erklärt den Weg zu verfügbaren LIVE-STREAMS.

Das Weltcup-Wochenende im italienischen Antholz ist die Generalprobe vor dem Highlight der Saison und die letzte Chance für die Athletinnen und Athleten, sich vor den Olympischen Winterspielen in Form zu bringen. Vom 20. bis zum 23. Januar treten die Damen und Herren jeweils in Einzelwettbewerben sowie im Massenstart und in der Staffel gegeneinander an und kämpfen um Punkte für die Gesamtwertung.

Dort stehen die deutschen Biathlon-Damen nach drei von fünf absolvierten Staffelrennen auf dem fünften Rang. Vor allem die französischen und schwedischen Biathletinnen präsentieren sich aktuell in starker Form und dürften als Favoritinnen in Antholz an den Start gehen. Doch auch den deutschen Damen ist ein Podestplatz zuzutrauen, zwei Mal scheiterte das Quartett knapp und landete auf dem vierten Platz.

Gelingt den deutschen Damen in Antholz erstmals in der laufenden Saison der Sprung aufs Treppchen? Eine Entscheidung fällt am heutigen Samstagnachmittag ab 15.00 Uhr - und so könnt Ihr live dabei sein.

Biathlon heute live: Die Staffel der Frauen in Antholz in der Übersicht

Rennen: Staffel der Frauen

Wettbewerb: IBU-Weltcup

Datum: 22. Januar 2022 (heute), 15.00 Uhr

Strecke: Antholz (Italien)

Biathlon heute live: Läuft die Staffel der Frauen in Antholz live im Free-TV?

Seit Jahren gehört Biathlon zu den beliebtesten Wintersportarten der Deutschen und erfreut sich großer Beliebtheit, nicht zuletzt dank der erfolgreichen Historie und großer Biathleten und Biathletinnen wie Magdalena Neuner, Kati Wilhelm, Sven Fischer oder Ricco Gross. In der laufenden Saison zählen Deutsche zwar nicht zu den Top-Favoriten, die Rennen dürften trotzdem einige Zuschauer vor die Bildschirme locken.

Vor allem vor dem Hintergrund, dass die Rennen rund um die Damen-Staffel allesamt im frei empfangbaren Fernsehen gezeigt werden. Am heutigen Samstag zeichnet sich die ARD als öffentlich-rechtlicher TV-Sender für die Übertragung aus Italien verantwortlich. Darüber hinaus ist das Staffelrennen auch bei Eurosport 1 zu sehen.

Biathlon heute live: Die Staffel der Damen in Antholz im Free-TV bei der ARD und im LIVE-STREAM

Doch das Rennen wird nicht nur im Free-TV für alle Interessierten zugänglich sein. Denn die ARD stellt auf der Mediathek-Website einen kostenfreien LIVE-STREAM zur Verfügung, der sowohl über Webbrowser als auch über die ARD-Mediathek-App abgerufen werden kann.

Darüber hinaus steht auch ein LIVE-STREAM von Eurosport zur Verfügung. Um diesen nutzen zu können, ist allerdings ein kostenpflichtiges Abonnement beim Eurosport Player notwendig. Dieses kostet Euch 6,99 Euro pro Monat und ist alternativ auch bei Joyn Plus+ enthalten. Doch es gibt noch eine weitere Möglichkeit, das Staffelrennen der Frauen in Antholz heute live zu sehen.

Biathlon heute live: Die Staffel der Damen in Antholz im LIVE-STREAM bei DAZN

Dank einer Kooperation zwischen Eurosport und DAZN sind die Biathlon-Wettbewerbe nämlich auch für Abonnenten des Streamingdienstes abrufbar. Somit könnt Ihr neben dem Staffelrennen der Damen auch die weiteren Rennen wie die Massenstarts oder die Herren-Staffel live sehen.

Solltet Ihr noch kein DAZN-Abo haben, lohnt es sich definitiv, darüber nachzudenken. Das breit gefächerte Angebot an Sportarten und Live-Übertragungen hält nahezu für alle Sportfans etwas bereit.

Biathlon heute live: Die Staffel der Damen in Antholz und noch mehr Sport im LIVE-STREAM bei DAZN

Denn neben Wintersport bietet DAZN ein umfangreiches Programm an LIVE-STREAMS zu diversen Top-Wettbewerben. Sowohl die UEFA Champions League als auch ausgewählte Bundesliga-Partien, internationale Meisterschaften sowie Darts- und Kampfsport-Events laufen auf der Plattform.

Um Euch einen Zugang zu sichern, registriert Euch auf der DAZN-Website und wählt Euer Abo aus. Ihr könnt Euch zwischen dem Monatsabo für 14,99 Euro und dem Jahresabo für umgerechnet 12,50 Euro pro Monat entscheiden. Ersteres ist zwar ein wenig teurer, die Kündigung ist allerdings auch flexibler. Ist die Registrierung abgeschlossen, loggt Ihr Euch auf einem Gerät Eurer Wahl ein und genießt die Übertragung Eurer Wahl.

Biathlon heute live: Die Übertragung der Damen-Staffel in Antholz in der Übersicht