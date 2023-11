Bewaffnete wollen Neymars Tochter bei Einbruch in São Paulo entführen

Die Eltern von Neymar-Freundin Bruna Bianciardi wurden überfallen. Die Gangster hatten es wohl auf die Tochter des Kickers abgesehen.

WAS IST PASSIERT? Zwei Bewaffnete haben in São Paulo versucht, die vier Wochen alte Tochter Mavie von Superstar Neymar zu entführen. Sie drangen nach Angaben der Zeitung R7, auf die sich auch die spanische Sportzeitung Marca bezieht, in das Haus von Neymars Freundin Bruna Biancardi ein, wo sie allerdings nur die Eltern Biancardis antrafen. Sie wurden gefesselt, die Räuber nahmen zahlreiche Luxusgegenstände, die der Neymar-Freundin gehörten, wie Handtaschen, Uhren und Schmuck, mit.

WAS IST DER HINTERGRUND? Zugang zu dem gesicherten Wohnkomplex erhielten die beiden Bewaffneten nach Angaben der brasilianischen Polizei von einem Nachbarn der Biancardis. Bilder der Überwachungskameras zeichneten die Ankunft des Trios auf.

Nach dem Überfall wurde der Nachbar verhaftet, ein zweiter Täter wurde laut der Zeitung Globo ebenfalls identifiziert, aber noch nicht geschnappt.

DAS BILD ZUR NEWS: