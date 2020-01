Bestätigt: LA Galaxy will Ex-Bundesliga-Angreifer Javier Hernandez vom FC Sevilla verpflichten

LA Galaxy ist nach dem Abschied von Zlatan Ibrahimovic auf der Suche nach einem neuen Angreifer. Ein Ex-Bundesliga-Stürmer ist wohl der Favorit.

Los Angeles Galaxy aus der Major League Soccer ( ) strebt einen Transfer des ehemaligen -Stürmers Javier Hernandez vom an. Das bestätigte Geschäftsführer Dennis te Kloese.

"Ich denke, dass er gut für uns wäre", wird der Galaxy-Boss von der Los Angeles Times zitiert. "Wir werden einen ernsthaften Versuch unternehmen", versprach er.

: Chicharito soll in Fußstapfen von Zlatan Ibrahimovic treten

Laut te Kloese befinde man sich mit Sevilla derzeit "in fortgeschrittenen Verhandlungen", in Los Angeles soll der Mexikaner, der von 2015 bis 2017 bei unter Vertrag stand, die Lücke im Sturmzentrum füllen, welche Zlatan Ibrahimovic nach seinem Wechsel zur hinterlassen hat.

In Sevilla stand Chicharito, wie Hernandez mit Spitznamen heißt, in der laufenden -Saison nur viermal in der Startformation, fünfmal wurde der 31-Jährige eingewechselt. Dabei gelang ihm ein Treffer.