Bestätigt: Frankreichs Lucas Hernández vom FC Bayern zieht sich bei WM-Einsatz Kreuzbandriss zu

Schock für Frankreich und den FC Bayern: Lucas Hernández verletzt sich gegen Australien schwer und fällt lange aus.

WAS IST PASSIERT? Bayern-Innenverteidiger Lucas Hernández startete am Dienstagabend bei Frankreichs Weltmeisterschafts-Auftakt gegen Australien auf der linken Abwehrseite, zog sich aber schon nach neun Minuten bei einer Abwehraktion einen Kreuzbandriss im rechten Knie zu, wie die französische Nationalmannschaft in der Nacht bekannt gab.

WAS WURDE GESAGT? "Wie dem gesamten Kader und Staff tut es auch mir sehr leid für Lucas. Wir verlieren einen wichtigen Baustein. Lucas ist ein Krieger. Ich habe keine Zweifel, dass er alles daran setzen wird, auf das höchste Niveau zurückzukehren", sagte Frankreichs Nationaltrainer Didier Deschamps.

WAS IST DER HINTERGRUND? Hernández musste das Spielfeld mit schmerzverzerrtem Gesicht und von den Betreuern der Équipe Tricolore gestützt verlassen. Für ihn wurde beim Stand von 0:1 in der 13. Minute sein Bruder Theo Hernández von der AC Milan eingewechselt.

Hernández hatte nach einem Muskelbündelriss, der ihn rund zwei Monate außer Gefecht gesetzt hatte, erst Anfang November sein Comeback im Dress des deutschen Rekordmeisters gefeiert.

DIE BILDER ZUR NEWS:

WIE GEHT ES WEITER? Für den Münchner bedeutet es das verfrühte Saison-Aus. Und selbst darüber hinaus könnte er länger ausfallen. Da Hernández auch bei den Bayern als Kandidat für die Linksverteidiger-Position war, könnten sich die Bemühungen des FCB um einen Neuzugang auf der Position - mit defensiven Stärken wie Hernández - nun zum ohnehin bestehenden Interesse noch einmal intensivieren.