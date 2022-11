Bestätigt! Bayern München scharf auf England-Youngster Charlie O'Connell

Peterborough-Coach Grant McCann hat bestätigt, dass Bayern München neben Barcelona und Real Madrid ein Auge auf Charlie O'Connell geworfen hat.

WAS IST PASSIERT? Bayern München zeigt neben Real Madrid und dem FC Barcelona offenbar Interesse an einer Verpflichtung von Defensivspieler Charlie O'Connell (19) vom englischen Drittligisten Peterborough United.

WAS WURDE GESAGT? "Es waren ein paar enttäuschende Monate für ihn. Wir haben ihm direkt nach dem Spiel in Plymouth einen neuen Vertrag über viereinhalb Jahre angeboten, aber leider wird Charlie nicht unterschreiben", erklärte Peterborough-Coach Grant McCann.

"Er hat von seinem Agenten erfahren, dass Barcelona, Real Madrid und Bayern München hinter ihm her sind. Das ist wirklich frustrierend für uns, da wir eine echte Perspektive für Charlie sehen."

WAS IST DER HINTERGRUND? Glaubt man den Aussagen von McCann, so sehe O'Connell bei Peterborough keine Zukunft.

"Man hat ihm zwei oder drei verschiedene Verträge angeboten. Ich habe ein paar Mal versucht, Charlie umzustimmen, denn er sagt, dass er keine Perspektive sieht, was ich kaum glauben kann. Er hat in dieser Saison bisher drei Spiele bestritten, es gibt eine klare Perspektive für ihn", so der Trainer.

WIE GEHT ES WEITER? Der Vertrag des Innenverteidigers läuft kommenden Sommer aus, eine Verlängerung in England scheint ausgeschlossen. Der Spieler könnte den Klub damit ablösefrei verlassen, wobei er in München zunächst für die zweite Mannschaft eingeplant sein dürfte.

DIE TRANSFERGESCHICHTE: O'Connell war im Sommer 2018 aus der Jugend von West Ham United nach Peterborough gewechselt und durchlief seither sämtliche Jugendmannschaften. Von Januar bis Februar 2022 war er für einen Monat an den Sechstligisten Kettering Town ausgeliehen.