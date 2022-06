Besiktas verpflichtet Gedson Fernandes von Benfica

Nach einer erfolgreichen Leihe bekommt Gedson Fernandes bei Besiktas einen Vierjahresvertrag. Zuvor hatte er in der Türkei schon für Gala gespielt.

Besiktas hat am Donnerstag die Verpflichtung von Gedson Fernandes von Benfica offiziell bekanntgegeben. Der Portugiese, der zuvor schon in die Türkei an Galatasaray und Caykur Rizespor ausgeliehen war, unterschreibt einen Vierjahresvertrag bei den Schwarzen Adlern.

Außerdem besitzt Besiktas noch die Option, um ein weiteres Jahr mit dem Mittelfeldspieler zu verlängern. Gedson Fernandes wird bei seinem neuen Klub das Trikot mit der Nummer 83 tragen.

Gedson Fernandes: Angeblich sechs Millionen Euro Ablöse

"Ich fühle mich richtig gut. Ich wollte hier schon lange hinkommen, endlich bin ich jetzt da", erklärte Fernandes auf der Besiktas-Webseite. "Ich will hier jeden Moment genießen, bin hier, um dem Team zu helfen und die Fans glücklich zu machen", ergänzte er.

Türkischen Medienberichten zufolge lässt sich Besiktas den Transfer sechs Millionen Euro kosten.