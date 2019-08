Besiktas-Trainer Abdullah Avci exklusiv: So hat Jürgen Klopp Liverpools Spielweise verändert

Im Besiktas-Stadion sicherte sich der FC Liverpool Europas Supercup. Istanbuls Trainer Abdullah Avci erklärt den Ansatz von Pool-Coach Jürgen Klopp.

-Trainer Abdullah Avci hat bei Liverpool-Coach Jürgen Klopp eine entscheidende Entwicklung ausgemacht, die die Reds dazu brachte, nicht nur die in der vergangenen Saison, sondern am Mittwoch auch den UEFA-Supercup gegen Chelsea zu gewinnen. "Er hat Liverpool in ein Team verwandelt, das gerne in Ballbesitz ist", sagte Avci exklusiv gegenüber Goal und SPOX.

Avci blickte auch auf die Zeit des Deutschen bei zurück, um die Transformation zu erklären. "Jürgen Klopp ist aus gekommen und stand für Gegenpressing", erinnerte er sich. "Aber es gibt Unterschiede zwischen dem Fußball in Deutschland und in : In Deutschland bauen die meisten Teams die Angriffe von hinten heraus auf, sodass ein Gegenpressing sehr effektiv sein kann", erklärte Avci und fügte hinzu: "In England überlassen die meisten Gegner Liverpool den Ball, stellen sich konsequent hinten rein und zwingen die Reds so zum Ballbesitz."

Avci: Ballbesitz wichtig für den Liga-Titel

Agieren statt reagieren lautet der Ansatz des Besiktas-Trainers, der ausführte: "Teams, die nur reagieren wollen, können bei einem Turnier tolle Ergebnisse erzielen, aber es ist schwer, langfristig damit Erfolg zu haben", so Avci. "Wenn man um den Liga-Titel mitspielen will, muss man Ballbesitz haben", ergänzte er.

Liverpool verpasste mit Trainer Jürgen Klopp in der vergangenen Saison die Meisterschaft in der Premier League nur hauchdünn: Mit 97 Punkten landete das Team nur einen Zähler hinter auf dem zweiten Platz.