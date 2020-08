Besiktas-"Legende" Burak Yilmaz wechselt ablösefrei in die Ligue 1

Burak Yilmaz wechselt von Besiktas nach Lille und soll dort Victor Osihmen ersetzen. LOSC-Boss Ingla huldigt den Stürmer als "echte Legende".

Der türkische Nationalspieler Burak Yilmaz wechselt von Istanbul zum französischen Erstligisten . Bei den Istanbuler verfügte der 35-Jährige noch über einen Vertrag bis 2021, die Franzosen müssen dennoch keine Ablöse zahlen.

"Es gab ein Angebot für mich, weshalb wir uns mit den Verantwortlichen zusammengesetzt haben. Wir haben eine gemeinsame Entscheidung getroffen und meinen Vertrag aufgelöst. Ich hatte einen Kontrakt, den sich der Verein nicht leisten konnte", erklärte Yilmaz zuletzt.

Lille-Boss freut sich über Burak Yilmaz: "Eine echte Legende in der "

Bei den Dogues soll der Angreifer den 21-jährigen Nigerianer Victor Osimehn ersetzen, der für kolportierte 70 Millionen zur SSC Neapel wechselt. "Burak Yilmaz hat das Profil einer echten Nummer neun, die auf dem Feld sehr präsent ist und vor dem Tor besonders geschickt ist", freute sich Lille-Geschäftsführer Marc Ingla auf der Klubhomepage.

Er führte aus: "Er ist ein sehr erfahrener Spieler, eine echte Legende in der Türkei, wo er Kapitän der Nationalmannschaft ist und sich im Trikot vier großer Vereine entwickelt hat. Burak ist ein Charakterspieler, ein wahrer Krieger, der nun sein Talent in der französischen Meisterschaft zeigen kann."

Nach zwei Meisterschaften und vier Pokalsiegen in der Türkei: Burak Yilmaz zieht es mit 35 Jahren zum zweiten Mal ins Ausland

Yilmaz wurde bei Antalyaspor ausgebildet, wo er 2004 sein Profidebüt feierte. Seitdem folgten zwei türkische Meisterschaften sowie fünf Pokalsiege mit , und Besiktas. Lille ist erst die zweite Auslandsstation des 59-maligen Nationalspielers.

So lief Yilmaz zwischen 2016 und 2017 insgesamt 32-mal für den chinesischen Erstligisten auf, ehe er nach Trabzon zurückkehrte. Für Besiktas kam der Stürmer in der abgelaufenen Saison auf 13 Tore und sieben Vorlagen in 25 Einsätzen.