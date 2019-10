Besiktas-Keeper Loris Karius: "Vielleicht spiele ich wieder für Liverpool"

Lorius Karius ist aktuell vom FC Liverpool an Besiktas verliehen. Was nach der Leihe passiert, ist dem Keeper zufolge noch unklar.

Torhüter Loris Karius vom türkischen Spitzenklub will eine Rückkehr zum in der Zukunft nicht ausschließen.

"Ob ich wieder für Liverpool spielen werde? Das ist natürlich eine Option", erklärte der deutsche Schlussmann dem Guardian. "Vielleicht spiele ich wieder für sie, das weiß man nie. Das ist noch weit weg, aber falls es nicht Liverpool wird, dann bestimmt ein anderes ordentliches Team."

Rückkehr nach Liverpool? Besiktas könnte Kaufoption bei Karius verstreichen lassen

Aktuell mache er sich darüber keine Gedanken und unabhängig des Szenarios sei er nicht besorgt, so Karius weiter. Die Premier League bezeichnete er weiterhin als beste Liga der Welt, weshalb sie "natürlich interessant" für ihn bleibt.

Der 26-Jährige ist noch bis zum Saisonende vom Champions-League-Sieger an Besiktas ausgeliehen. Anschließend hätten die Verantwortlichen in Istanbul die Möglichkeit, eine Kaufoption in Höhe von acht Millionen Euro zu ziehen. Nach aktuellem Stand gilt das jedoch als unwahrscheinlich.