Besiktas vs. Kayserispor: Türkischer Pokal heute live im TV und LIVE-STREAM

Der türkische Pokal geht in die entscheidende Phase, acht Teams sind noch im Rennen um die begehrte Trophäe. In einem der Viertelfinals am Mittwoch, 2. März 2022, stehen sich Besiktas Istanbul und Kayserispor gegenüber. Anpfiff der Partie ist um 18.30 Uhr deutscher Zeit im Vodafone Park in Istanbul. Ob die Partie im Free-TV läuft, welche LIVE-STREAMS Euch zur Verfügung stehen und wo Ihr einen LIVE-TICKER finden könnt, hat GOAL zusammengefasst.

Der türkische Pokal und mehr Live-Sport auf DAZN: Jetzt Zugang sichern!

Während Besiktas Istanbul die Titelverteidigung in der Liga mit 22 Punkten Rückstand auf Tabellenführer Trabzonspor ad acta legen kann, ist der erneute Pokalgewinn noch immer in Reichweite - auch wenn sich das Team von Trainer Önder Karaveli im Achtelfinale gegen Göztepe ordentlich strecken musste und erst im Elfmeterschießen gewann. Am Wochenende feierte der Tabellensechste der Süper Lig zudem einen 3:2-Auswärtserfolg bei Sivasspor und schoss sich für das Pokalduell warm, der Ex-Dortmunder Michi Batshuayi traf dabei doppelt.

Anders als der Istanbuler Verein musste Kayserispor am Wochenende eine Niederlage hinnehmen, gegen den türkischen Branchenprimus aus Trabzon setzte es trotz 2:0-Halbzeitführung eine bittere Last-Minute-Pleite. Und auch das bislang einzige Duell der laufenden Saison zwischen Kayseri und Besiktas ging verloren, Mitte Dezember setzte sich die Mannschaft vom Bosporus mit 4:2 durch. Gewarnt sein sollten die Schwarzen Adler trotzdem, seitdem gab es aus 14 Partien nur noch zwei Niederlagen für den Tabellenzehnten.

Setzt sich Kayserispor oder Besiktas im Pokal-Viertelfinale durch? Dies entscheidet sich heute Abend ab 18.30 Uhr - und so könnt Ihr live dabei sein.

Besiktas vs. Kayserispor: Das Pokal-Viertelfinale heute live - die Übersicht zur Partie

Begegnung: Besiktas vs. Kayserispor

Wettbewerb: Türkischer Pokal, Viertelfinale

Anpfiff: 2. März 2022 (heute), 18.30 Uhr deutscher Zeit

Austragungsort: Vodafone Park, Istanbul (Türkei)

Besiktas vs. Kayserispor: Läuft das Viertelfinale des türkischen Pokals im Free-TV oder LIVE-STREAM?

Im frei empfangbaren Fernsehen wird das Duell um das Halbfinal-Ticket zwischen Besiktas und Kayserispor nicht zu sehen sein. Kein deutscher TV-Sender hält die Übertragungsrechte an diesem Wettbewerb.

Wollt Ihr das Spiel unbedingt sehen, seid Ihr also auf ein kostenpflichtiges Abonnement bei einem Streamingdienst angewiesen. Ob DAZN, Sky, Magenta Sport oder Sportdigital Fußball einen LIVE-STREAM zur Verfügung stellen, erfahrt Ihr nachfolgend.

Kayserispor vs. Besiktas: Der türkische Pokal im Pay-TV und LIVE-STREAM bei Sportdigital Fußball

Für die Übertragung des türkischen Pokals ist in Deutschland der Streamingdienst Sportdigital Fußball verantwortlich. Alle Partien des Wettbewerbs findet Ihr auf der Plattform, darüber hinaus könnt Ihr auch weitere Meisterschaften wie die türkische Liga, die niederländische Eredivisie oder die englische Championship beim Anbieter sehen.

Um Sportdigital Fußball zu empfangen, bieten sich Euch verschiedene Möglichkeiten. Zum einen könnt Ihr den Anbieter bei bestimmten Pay-TV-Paketen hinzubuchen, beispielsweise bei Vodafone, Zattoo oder Sky. Darüber hinaus könnt Ihr auch direkt bei Sportdigital Fußball ein Abo abschließen. Der Tagespass ist bereits für 2,99 Euro zu haben, das Monatsticket kostet 4,99 Euro und der Jahreszugang 44,99 Euro. Wollt Ihr das Angebot zunächst testen, empfiehlt sich der kostenfreie Probemonat.

Besiktas vs. Kayserispor: Läuft der türkische Pokal heute im LIVE-STREAM bei DAZN?

Wer schon über ein DAZN-Abonnement verfügt, kann die Partie zwischen Besiktas und Kayserispor auch auf der Plattform verfolgen. Dank einer Kooperation des Münchner Streamingdienstes mit dem Unternehmen stehen die LIVE-STREAMS auch auf DAZN bereit und müssen nur noch abgerufen werden.

Allerdings ist dafür ebenfalls ein kostenpflichtiges Abonnement notwendig. Neben dem türkischen Pokal könnt Ihr damit auch Top-Wettbewerbe wie die UEFA Champions League, die Bundesliga oder die spanische und italienische Meisterschaft sehen. Ein Jahresabo kostet 274,99 Euro bzw. 24,99 Euro in monatlichen Raten, das flexibel kündbare Monatsabo ist für 29,99 Euro monatlich zu haben.

Besiktas vs. Kayserispor: Türkischer Pokal heute live und noch mehr Sport auf DAZN - weitere Informationen

Besiktas vs. Kayserispor: Türkischer Pokal heute live auf DAZN und Sportdigital Fußball - Übersicht zur Übertragung

Besiktas vs. Kayserispor heute live: Aufstellungen und LIVE-TICKER

Solltet Ihr die Partie nicht live und in voller Länge verfolgen können, schaut im LIVE-TICKER von GOAL vorbei. Dort halten wir Euch nahezu in Echtzeit auf dem Laufenden, damit Ihr keine Höhepunkte verpasst.

Zudem teilen wir an dieser Stelle wie gewohnt die Aufstellungen mit Euch, sobald diese kommuniziert werden.